von Philipp Zimmermann

153 Kilometer pro Stunde (km/h) außerorts statt der erlaubten 80: Wegen einer Fahrt ist ein 27-Jähriger vor dem Bezirksgericht im schweizerischen Baden gestanden. Er beteuerte, nicht in böser Absicht so schnell gewesen zu sein.

Die Fahrt

Als der Angeklagte in jener Februarnacht in seinem Seat Leon geblitzt wird, schaut er auf den Tacho und begreift: „Es war ein Riesenschock“, erzählt der 27-Jährige vor Gericht. Der Autofahrer ist um 23.40 Uhr nach dem Tiefenwaag-Kreisel in Ehrendingen in Richtung Schneisingen abgebogen. Er arbeitete als Pfleger in einem Spital, hatte einen langen Arbeitstag hinter sich. Nach Hause war es nicht mehr weit. Es leuchtete der Vollmond, die Straße war gerade, weit und breit kein anderes Fahrzeug zu sehen. Der 27-Jährige löste den Tempo­mat, gab Gas: 153 km/h messen die Polizisten auf der Außerortsstrecke. 146 km/h sind es nach Abzug der Toleranz – 66 km/h zu viel. Ab einer Überschreitung von 60 km/h greift der Rasertatbestand. „Sie sind ein Raser, so wie Sie da gefahren sind“, sagt Gerichtspräsident Christian Bolleter.

Die Vorgeschichte

Der Angeklagte kam als Neunjähriger aus dem Kosovo in die Schweiz. Seine Eltern lassen sich später scheiden. „Dann war alles nicht mehr so einfach“, sagt er. Als er 14 Jahre alt ist, nimmt ihn eine Pflegefamilie auf. Er bleibt dort vier Jahre. Er nimmt Drogen. Kommt immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Bolleter hält ihm vor: Vermögensdelikte, Diebstahl, Sachbeschädigung. Tätlichkeit, Raub, Drogendelikte.

Im Januar 2015 folgt der negative Höhepunkt

Der Angeklagte raubt mit einem Freund, beide vermummt, eine Frau in der Badener Kronengasse aus. Der eine hält das Messer in der Hand, der andere fordert Geld. Sie machen 50 Franken Beute, die fürs Taxi nach Hause draufgehen. Die Polizei veröffentlicht das Bild einer Überwachungskamera beim Limmatsteg, das die Räuber zeigt. Der Angeklagte erkennt sich wieder und stellt sich.

Die vorherigen Verurteilungen

Bei der Verhandlung im Februar 2016 zeigte er sich reuig. Den Drogen habe er abgeschworen, eine Therapie erfolgreich hinter sich, sagte er. Das Urteil lautete auf zwölf Monate Bewährung. Nun liest ihm Gerichtspräsident Bolleter aus dem Protokoll vor, was der damalige Richter dem Beschuldigten klarmachte: „Sie sind haarscharf an einer unbedingten Freiheitsstrafe vorbeigeschrammt. Das ist Ihre letzte Chance.“ Wird die Strafe nun widerrufen, muss er die zwölf Monate absitzen. Einmal noch kommt er mit dem Gesetz in Konflikt. Kurz vor einer 80er-Tafel gibt er Gas und wird innerorts mit 92 km/h geblitzt, nach Abzug der Toleranz sind es 87 km/h. Es bleibt bei einer Buße.

Vor Kurzem hat er seine Stelle in einer Klinik aufgegeben. Trennung in gegenseitigem Einvernehmen. Seit dem verhängnisvollen Abend fuhr er mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit. Die Vorgesetzten kamen ihm entgegen. Er durfte bei der Frühschicht eine halbe Stunde später starten. Doch im Team kam die Sonderbehandlung nicht gut an. Nun arbeitet er temporär, weiterhin in der Pflege.

Die Plädoyers

Die Staatsanwältin fordert eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten, davon sechs ohne Bewährung. Sein Mandant könnte die Gefängnisstrafe mit Freigang absitzen, aber der Verteidiger glaubt nicht, dass er als Pfleger so eine Stelle finden würde. „Ich muss doch auch Früh- und Spätschichten übernehmen können. Das wird nicht gehen.“ Er sagt: „Ich bitte Sie, Herr Richter und Frau Staatsanwältin, mir eine letzte Chance zu geben.“ Sein Verteidiger plädiert auf 14 Monate mit Bewährung und fünf Jahre Probezeit. „Er hat sein Leben in den letzten fünf Jahren radikal geändert“, sagt er. „Wir dürfen das Augenmaß nicht verlieren. Er ist kein Raser, der in einem PS-Boliden illegale Rennen fährt.“

Das Urteil

Das fünfköpfige Bezirksgericht Baden spricht den Angeklagten aber im Sinne der Anklage schuldig: 16 Monate teilbedingt, also davon sechs Monate Gefängnis. Statt das Rauburteil zu widerrufen, spricht es eine Verwarnung aus. Der Beschuldigte nimmt das Urteil gefasst auf. Richter Bolleter verweist auf seine Vorstrafen, auf jenen Raub, der ein anderes Urteil verunmöglicht hat: „Wir haben heute keine Möglichkeit mehr, Ihnen eine allerletzte Chance zu geben.“