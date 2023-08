Beeindruckende Fotos und Videos aus Ruanda hat es bei der jüngsten Hauptversammlung des Vereins Gemeinsam mit Save/Ruanda in Aichen zu sehen gegeben. Dargestellt wurden damit die neuen naturwissenschaftlichen Labore des Collège Immaculée Conception (CIC). Sie wurden dank der Unterstützung des Vereins eingerichtet. Die Vorsitzende Ilse Nirk steht im ständigen Kontakt mit dem CIC, sie überbrachte den Dank der dortigen Schulgemeinschaft und des Benebikira-Ordens, der die Schule in dem ostafrikanischen Land betreibt. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Zahlreiche Vereinsaktivitäten hatten die Unterstützung ermöglicht. Darüber sprach Schriftführer Peter Schallmayer: Bei der Weihnachtsaktion hatten Mitglieder und Unterstützer selbst hergestellte Wachskerzen, Adventskränze, Reisig und selbst gebackene Weihnachtsplätzchen verkauft. Bei der jährlichen „Aktion Tagwerk“ hatten Schüler der Justus-von-Liebig-Schule (JLS) in Waldshut den Lohn aus einem Tag freiwilliger Arbeit an ihre Partnerschule gespendet.

Mit weiteren Spenden wurden die Patenschaften ausgebaut – sowohl für Kinder in Kindergarten und Primarschule als auch für Jugendliche in der Sekundarschule, dem CIC. „Mit über 50 Mitgliedern und beinahe monatlichen Aktionen sind wir ein sehr lebendiger Verein“, so Schallmayer.

In nächster Zeit stünden vor allem drei wichtige Termine an, ergänzte Nirk: Der 30. Jahrestag des Völkermords in Ruanda und das 25-jährige Bestehen des CIC 2024 sowie 40 Jahre Schulpartnerschaft in drei Jahren. „Ganz besonders freuen wir uns, wenn wir nach der schwierigen Corona-Zeit auch wieder nach Ruanda reisen und uns persönlich begegnen können“, sagte die Vorsitzende. Bei den Wahlen wurde der Vorstand bestätigt. Vorsitzende bleibt Ilse Nirk, ihr Stellvertreter Frieder Wielandt, Kassiererin Maria Krug und Schriftführer Peter Schallmayer. Ihnen zur Seite stehen die Beisitzer Lea Brockmann, Klemens Ficht, Karsten Jung, Michaela Kaiser, Schwester Raphael und Elisabeth Willers.