von Ursula Freudig

Frau Schöpke, Sie sind jetzt im wohlverdienten Ruhestand, wie fühlt sich das an?

Einen Ruhestand habe ich eigentlich nicht angestrebt, da ich bis zum heutigen Tag gerne unterrichte, aber gesundheitliche Beeinträchtigungen zwangen mich letztlich, die offizielle Lehrtätigkeit einzustellen, da ich die Verantwortung der Prüfungsvorbereitung mehr und mehr als Last empfand. Weil ich den Abschied selbst hinauszögerte und eine öffentliche Würdigung ablehnte, kam es auch zu keiner offiziellen Verabschiedung. Durch positive Rückmeldungen bei Kursabschlüssen und die Tatsache, dass manche Teilnehmer über Jahre meine Kurse besuchten, bin ich mit dem Gefühl aus dem Dienst geschieden, dass es mir in den meisten Fällen gelungen ist, eine gute Atmosphäre in meinen Kursen zu erzeugen und den Menschen Wertschätzung entgegengebracht zu haben.

Zur Person Thea Schöpke (72) wohnt in Bannholz. Geboren wurde sie in Meerane (Sachsen). Als Zwölfjährige floh sie 1961 mit ihrer Familie vier Wochen vor dem Mauerfall in den Westen. In Bad Säckingen absolvierte sie nach dem Hauptschulabschluss eine Lehre zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Danach zog sie mit 15 Jahren in ein Mädchenwohnheim in Freiburg, von wo aus sie am Wirtschaftsgymnasium das Abitur nachholte und schließlich an der Pädagogischen Hochschule Freiburg studierte. Während des Studiums lernte sie ihren späteren Mann kennen, mit dem sie fünf Kinder großzog. Nach dem Umzug in den Südschwarzwald arbeitete Schöpke als sogenannte Nebenlehrerin für das Fach Englisch an den Kaufmännischen Schulen Waldshut und war ab 1977 über 40 Jahre Dozentin für Englisch an der Volkshochschule Waldshut-Tiengen. Ab 1992 gab sie alle Stufen der zertifizierten Cambridge-Kurse, ab 1995 dann ausschließlich Business-Englisch. Parallel dazu bot sie in diversen Firmen Kurse an, um dort Mitarbeitern Englischunterricht zu geben. Jetzt ist Thea Schöpke im Ruhestand.

Erinnern Sie sich an Ihren ersten Kurs an der VHS Waldshut-Tiengen?

Mein erster Englisch-Kurs fand in den Kaufmännischen Schulen Waldshut statt und beinhaltete Touristen-Englisch. Der damalige Leiter der VHS, Peter Max Boppel, eine stadtbekannte und sehr dominante Persönlichkeit, saß am ersten Abend demonstrativ in der ersten Reihe. Ich empfand das schon wie eine Prüfung, was „der junge Hupfer“ so draufhat, und war entsprechend aufgeregt. Da ich als Zweitfach Geschichte studiert und einen guten Kontakt zu Frau Prof. Dr. von Stockhausen von der Gustav-Siewerth-Akademie in Bierbronnen hatte, fanden wir jedoch schnell historische und philosophische Gesprächsthemen und es entwickelte sich bald ein gutes Verhältnis zu diesem strengen, älteren Herrn.

In den mehr als 40 Jahren hat sich sicher viel an der VHS geändert, was sind die größten Veränderungen?

Das ist natürlich schwierig in wenigen Sätzen zu skizzieren. Schon am gewachsenen Umfang des Programmheftes wird deutlich, dass sich das Angebot der VHS immer mehr ausdifferenzierte. Im Laufe der Jahre habe ich an den unterschiedlichsten Standorten unterrichtet, meist in Schulräumen, die ja am Abend ungenutzt waren. So zog ich von den Kaufmännischen Schulen über die Theodor-Heuss-Schule und die Robert-Schuman-Realschule, die Jugendmusikschule Tiengen letztlich in den Pavillon des Klettgau-Gymnasiums, wo ich mich wegen der Ruhe am wohlsten fühlte. Der Innenhof der Theodor-Heuss-Schule und der Spielplatz bei der Realschule wurden abends häufig von Jugendlichen besucht, die mit entsprechender musikalischer Beschallung dort ihre Treffpunkte hatten, was das Unterrichten speziell im Sommer bei geöffneten Fenstern nicht immer leicht machte. Auch in der Bauernschule in Tiengen hatte ich ein Intermezzo. Ich bedauerte es immer, dass die VHS in Waldshut nie eigene Räumlichkeiten besaß, wie ich es bei Fortbildungen in Konstanz oder Rheinfelden kennenlernte. Das hatte ein ganz anderes Standing gegenüber den manchmal recht kahlen und zuweilen unaufgeräumten Klassenzimmern, wo man sich immer nur als gelittener Gast fühlte.

Mit welchen Herausforderungen hatten Sie sonst noch zu tun? Waren es eher fachliche oder pädagogische?

Beides muss bei einem guten Unterricht zusammenkommen. Fachlich war ich bemüht, mich immer weiterzubilden und gutes Unterrichtsmaterial bereitzustellen, welches ich durch selbst erstellte Materialien ergänzte. Und dann bemühte ich mich von Anfang an, den Unterricht weitgehend in der zu unterrichtenden Fremdsprache zu halten. Pädagogisch stellen Erwachsene am Abend oder am Arbeitsplatz den Dozenten vor andere Herausforderungen als Kinder oder Jugendliche in der Pubertät. Die Sorge, sich vor anderen Kursteilnehmern zu blamieren, muss behutsam überwunden werden, so dass eine Atmosphäre des Vertrauens im Kurs wachsen kann. Dazu kommt, dass die Erwachsenen am Abend nach einem arbeitsreichen Tag ab einer bestimmten Zeit ermüden und der Dozent versuchen muss, durch abwechselnde Methoden und interessante Themen die Teilnehmer bis zum Schluss bei der Stange zu halten. Schwierig war es auch häufig, sie zu motivieren, eine Prüfung zu wiederholen, wenn sie es beim ersten Mal nicht geschafft hatten. Erwachsene scheinen mir auf solche Misserfolge empfindlicher zu reagieren, als dies bei Jugendlichen der Fall ist.

Inwieweit haben sich die Art der Vermittlung und die Erwartungen der Kursteilnehmer geändert?

Sicher werden jüngere Sprachlehrer heute mit einem höheren Medieneinsatz arbeiten. Ich stand und stehe jedoch auf dem Standpunkt, dass Sprache am besten durch Sprechen (und Schreiben) vermittelt und eingeübt wird, was durch die direkte Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden, beziehungsweise zwischen den Lernenden, am nachhaltigsten gelingt. Speziell in den Business-Kursen sind die Erwartungen mit den Jahren gestiegen, da die Kursteilnehmer mit ganz konkreten Zielsetzungen vorsprachen, sei es ein bestimmter Abschluss als Voraussetzung für ein Studium oder die Bedingung für eine bestimmte Arbeitsstelle.

Hat der Cambridge-Abschluss heute einen höheren Stellenwert als früher und ist es schwierig, ihn zu schaffen?

Der Abschluss der Cambridge-Business-Kurse hatte und hat einen hohen Stellenwert, insbesondere für bestimmte Stellen in der Schweiz, wo wegen der internationalen Verbindungen auch die Firmensprache oft Englisch ist. So habe ich es zum Beispiel konkret in der Zentrale von Triumph in Bad Zurzach erlebt, wo das Management völlig international besetzt war und Englisch die einzige Verständigungsmöglichkeit zwischen Schweden, Italienern, Schweizern, Deutschen und so weiter war. Nicht alle Kursteilnehmer trauten sich auf Anhieb die Teilnahme an einer Prüfung zu und hängten einen weiteren Kurs zur Vorbereitung an. Rund 70 Prozent bestanden die Prüfung beim ersten Mal, die meisten dann aber beim zweiten Versuch. Sicher ist es unrealistisch, den erforderlichen Fleiß, die Regelmäßigkeit und das Durchhaltevermögen von allen Teilnehmenden in gleichem Maße zu erwarten, aber diese Erfahrungen werden auch bei anderen Trägern der Erwachsenenbildung gemacht.

Erinnern Sie sich an ein besonders schönes Erlebnis in Ihrer Zeit an der VHS?

Ein einzelnes Erlebnis kann ich nicht herausstellen. Ich hatte viele Begegnungen mit teils sehr interessanten Menschen, denen ich eine Hilfe war und die für mich eine stete soziale Bereicherung darstellten. Dafür bin ich sehr dankbar. Sehr schön für mich war auch, dass ich im Unterschied zu meiner Lehrtätigkeit an der Schule – zumindest am Anfang bei den Kursen im allgemeinen Englisch – eine größere Freiheit bei der Auswahl meiner Inhalte und Vorgehensweisen hatte. Ich konnte mich ausprobieren, meinen eigenen Stil entwickeln und meine Vorstellungen von erfolgreichem Lernen umsetzen.

Was hätten Sie in Ihrer langen Zeit an der VHS Waldshut-Tiengen gerne anders gehabt?

Vermisst habe ich, wie schon angesprochen, häufig einen festen Unterrichtsort ohne Störungen von außen. Mein Wunsch wäre gewesen, die VHS hätte eigene Räumlichkeiten besessen, um ihrer Bedeutung für die Bildung breiter Bevölkerungsschichten gerecht werden zu können und ihrem Gewicht für den sozialen Zusammenhalt eine bessere Außenwirkung geben zu können. Wie schön wäre es, diese Institution müsste nicht in inadäquaten Räumen Unterschlupf suchen, weil die Stadt für mehr kein Geld hat beziehungsweise bereitstellen will, sondern könnte nach eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen ihr Angebot dem „Volk“ anbieten und so ihrem Auftrag gemäß wirken.

Werden Sie in irgendeiner Form weiter Englisch unterrichten?

Ich werde in sehr kleinem Rahmen privat weiterhin unterrichten. Eine zentrale Rolle dabei spielt ein Kurs, den ich seit über 20 Jahren betreue. Wir sind über diese lange Zeit freundschaftlich zusammengewachsen und betreten gemeinsam als „elderly people“ unseren letzten Lebensabschnitt.

Sie haben also keine Bedenken, dass Ihnen jetzt langweilig wird?

Nein, Langeweile kam und kommt bei mir nicht auf, denn neben menschlichen Begegnungen kann ich über die Lektüre von Büchern zu Zeiten, Gegenden und Menschen in Beziehung treten, was mir im realen Leben nicht möglich ist. Lesen war und bleibt meine große Leidenschaft.