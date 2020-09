von Susanne Schleinzer-Bilal

Unter Einhaltung der Corona-Hygiene-Regeln fand die 100. Hauptversammlung der Vereinigung Alt-Waldshut in der Waldshuter Stadtscheuer statt. „Wir sind überwältigt von so vielen Anmeldungen für die Hauptversammlung“, begrüßte die Vorsitzende Simone Hofmann die anwesenden Vereinsmitglieder und Ehrengäste, darunter den Präsidenten von Heimat und Volksleben Alfred Vonarb, Geschäftsführerin Ursula Hülse und den Vorsitzenden Gerhard Neugebauer. „Wir haben das Miteinander und das gemeinschaftliche Brauchtumpflegen vermisst“, ergänzte Hofmann. „Der Tätigkeitsbericht vom letzten Jahr hört sich an wie ‚es war einmal‘“, sagte Schriftführerin Ursula Scherer.

Sie sind die Neuzugänge bei Alt Waldshut, die der Vorstand willkommen hieß (von links): Marion Maier (Vorsitzende), Karin Ebi, Heike Fricker, Johannes Hofmann, Simone Hofmann (Vorstand); Lea Prosser, Adi Frommherz und Mark Sprauer. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Im Fokus der Versammlung standen neben einer Erhöhung des Mitgliederbeitrags, die einstimmig angenommen wurde, Ehrungen und Neuaufnahmen sowie auch ein eventueller Fernsehauftritt von Christian Ruch (in Tracht) bei der Sendung „Klein gegen Groß“. Wird Alt Waldshut bald deutschlandweit bekannt sein? Die Vorsitzende Marion Maier berichtete, dass sie einen Anruf eines Fernsehsenders bekommen habe, dass man einen Mann mittleren Alters suche, der (hoch-)alemannisch könne. Da Lothar Schmidt aus gesundheitlichen Gründen verhindert sei, habe sie an Christian Ruch gedacht. „Das Angebot hat uns super gefreut, mal sehen, ob es klappt“, sagte Maier.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden dann Isabelle Ebi und Karin Gottstein-Ebi geehrt. „Du warst immer sehr aktiv, wir hoffen, dass du noch viele Jahre weiter machst“, wandte sich Marion Maier an Isabelle Ebi. „Du gibst deine rote Tracht nie her, weiter so, super“, lobte Maier Karin Gottstein-Ebi.

Lobende Worte gab es auch für Jeannette Adlung, die nicht zur Versammlung hatte kommen können. Sie sei immer hilfsbereit gewesen. „Wir haben beschlossen, auch Ruth Sander in die Liste der Geehrten aufzunehmen, sie hält Erinnerungen für die Ewigkeit fest und ist uns eine große Stütze“, lobte Maier. In Abwesenheit geehrt wurde auch Werner Ruch, ein Ehrenmitglied aus dem Ehrenvorstand, dem es damals ein Anliegen gewesen sei. die Stadtscheuer zu erhalten. „Wir haben das kostenlose Nutzungsrecht, das ist Gold wert“, sagte Marion Maier.

Donnernden Applaus gab es dann für Peter Fleck, der seit 70 Jahren dem Verein angehört und ihn damals durch die Kandidatur als Vorsitzender vor der Auflösung bewahrt hatte. „Der Peter verkörpert unseren Verein“, wandte sich die Vorsitzende an Fleck, der von Alfred Vonarb die goldene Ehrennadel bekam. „Damit sind Sie im Kreis hoher Persönlichkeiten im Land“, formulierte es Vonarb. Neu aufgenommen wurden Karin Ebi, Heike Fricker, Mark Sprauer, Adi Frommherz, Johannes Hofmann, Lea Prosser, Luise Kögel, Lara und Tilia Schröpfer (alle vier Kinder- und Jugendabteilung).