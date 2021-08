von Ursula Freudig

Ein Sozialdemokrat mit Leib und Seele ist Günter Heinrich (83). Seit 50 Jahren ist er aktives Mitglied im SPD Ortsverein Waldshut. In der Hauptversammlung des Ortsvereins wurde er für dieses Engagement von der Ortsverein-Vorsitzenden Claudia Hecht geehrt. „Er hat sich immer stark gemacht für die Ziele der SPD“, sagte sie und überreichte Heinrich eine Urkunde und die goldene Nadel, was diesen zu der launigen Bemerkung veranlasste, dass er dann jetzt die silberne weglegen könne.

Ehrungen für langjährige Mitglieder: Claudia Hecht (von links, Vorsitzende SPD Ortsverein Waldshut) mit den verdienten und treuen Mitgliedern Günter Heinrich (50 Jahre) und Patrick Eichkorn (30 Jahre), Rita Schwarzelühr-Sutter (rechts, Parlamentarische Staatssekretärin und Bundestagsabgeordnete der SPD) gehörte zu den Gratulanten. | Bild: Ursula Freudig

Mit Blick auf das Thema A 98 erinnerte Claudia Hecht daran, dass Heinrich sich bereits in den 70er Jahren für einen Ausbau der B 34 anstatt einer A 98 stark gemacht hätte, um Umwelt- und touristische Aktivitäten nicht zu gefährden. Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin und Bundestagsabgeordnete der SPD, gratulierte ebenfalls mit den Worten: „Günter Heinrich hat in diesen 50 Jahren gezeigt, was man neben Job und Familie alles bewirken kann, es war immer eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Der Ex-Lehrer, langjährige Vorsitzende der Awo und Träger des Bundesverdienstkreuzes, war für die SPD an vorderster Front tätig. Henry, wie einige Parteigenossen Günter Heinrich auch nennen, trat 1971 in den SPD Ortsverein Waldshut ein. Damals war der Sozialdemokrat Willy Brandt Bundeskanzler, den er nach eigener Aussage, sehr verehrte. Bereits 1976 wurde Heinrich zum Vorsitzenden des Ortsvereins gewählt.

Zur Person Günter Heinrich wurde in Braunschweig geboren und ist in Waldshut aufgewachsen. Der Studiendirektor im Ruhestand unterrichtete bis 1999 an den Kaufmännischen Schulen Wirtschaftsfächer, Geschichte, Geographie und Politik. 1991 trat er für die SPD bei der Oberbürgermeisterwahl in Waldshut-Tiengen an. Er gehörte 34 Jahre lang dem Gemeinderat Waldshut-Tiengen an. Bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) war er bis 2011 Kreisvorsitzender. Für sein ehrenamtliches Engagement in der SPD, im Gemeinderat und in der Awo erhielt er 2005 das Bundesverdienstkreuz.

1982 gab er dieses Amt ab und konzentrierte sich auf seine Arbeit im Waldshut-Tiengener Gemeinderat. 34 Jahre lang, von 1980 bis 2014, setzte er sich dort für die Ziele der SPD ein, von 1985 bis 2009 als SPD- Fraktionsvorsitzender. In seine Amtszeit fiel eine Vielzahl von baulichen Großprojekten in Waldshut wie die Umwandlung der Kaiserstraße in eine Fußgängerzone, bei der die SPD eine maßgebliche Rolle spielte.

Günter Heinrich ist kein bisschen „parteimüde“. Die SPD ist für ihn immer noch die Partei, die seinen Vorstellungen von sozialem Engagement entspricht.

Beim kommenden Wahlkampf ist auch mit ihm zu rechnen. Die Route hat er in der Hauptversammlung der Waldshuter SPD schon mal vorgegeben: „Wir haben mit Olaf Scholz einen Kandidaten, der in der Bevölkerung höchsten Zuspruch hat, damit muss man wuchern.“