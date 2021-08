von Alfred Scheuble

Fast von Anfang an dabei ist die Heilerziehungspflegerin Editha Müller, die für ihre 40 Dienstjahre bei den Caritaswerkstätten Hochrhein vom Geschäftsführer Manfred Schrenk geehrt wurde. „Das haben wir noch nie gehabt“, bestätigt Manfred Schrenk.

Angefangen hatte die Jubilarin ihre Berufslaufbahn mit einem Praktikum 1971 im Jugendamt Waldshut. Danach folgten weitere Praktika in der Beschützenden Werkstatt St. Ulrich in Eschbach, im Kinderheim Feldkirchen bei München, gefolgt von einem Anerkennungsjahr in den Caritaswerkstätten Gurtweil. Der eigentliche Start ins Berufsleben begann dann am 1. August 1981. Von Anfang an hatte ihr der damalige Leiter der Werkstatt für Behinderte, Hans Schrenk, Vater des heutigen Geschäftsführers Manfred Schrenk, zum Beruf der Heilerziehungspflege Mut gemacht und ihr bei der Ausbildung geholfen.

Der Beruf Heilerziehungspfleger begleiten und unterstützen Menschen mit geistiger, körperlicher und/oder seelischer Behinderung aller Altersstufen, um deren Eigenständigkeit zu stärken und sie zu einer möglichst selbstständigen Lebensführung im Alltag zu befähigen.

Seither habe Editha Müller dabei mitgewirkt, „unendlich viele Heilerziehungspfleger auszubilden“. Sie hat auch 18 Jahre lang in den Fördergruppen für Menschen mit höchstem Förderbedarf gearbeitet. „Schön waren immer die Freizeiten in Todtmoos“, erzählt die Mutter einer Tochter. Die Heilerziehungspflegerin wurde zwar bereits vor drei Jahren pensioniert, arbeitet aber seither 40 Stunden im Monat weiterhin in der Außenwohngruppe in der Beethovenstraße in Waldshut mit. „Es ist wie eine Familie und für die Betreuten ein Zuhause“, begründet die Dienstjubilarin ihr berufliches Engagement.