Sie trippeln durch Straßen und über Plätze, flattern über Dächer und Schornsteine, wo sie sich gurrend niederlassen. Die Rede ist von Tauben, die – obwohl täglich im Stadtbild präsent – nun erstmals seit Langem wieder ins Bewusstsein der Menschen in Waldshut-Tiengen rücken sollen.

Weil die Tiere sich zu stark vermehren und ihre Hinterlassenschaften Pflaster und Gebäude verschmutzen, hat die Stadtverwaltung eine Kampagne ins Leben gerufen, die daran erinnern soll, was seit Jahren bereits gilt: Nicht füttern. Denn je weniger Aufwand die Tiere mit der Nahrungssuche haben, desto mehr Zeit stecken sie in die Paarung und in die Aufzucht ihrer Jungen.

Vor Kurzem flatterte die dazugehörige Broschüre mit den entsprechenden Hinweisen in die Briefkästen der Altstadtbewohner, und in der Kaiserstraße weisen große Plakate auf die Aktion hin. Zu den Maßnahmen gegen die wachsende Taubenpopulation gehört auch, Gebäude mit sogenannten Taubenabwehrsystemen auszurüsten, damit die Vögel dort nicht ihre Nester bauen und brüten.

Auch Privatleute greifen zu Maßnahmen

Bereits vor dem erneuten Hinweis der Stadt hatte der Mieter einer Waldshuter Altbauwohnung vorsorglich seinen Balkon mit einem Maschendrahtzaun verkleidet, damit Taube und Täuberich ihre Brut nicht zwischen Geranien und Basilikum aufziehen können. Gegen Tauben hat die Barriere bislang gut funktioniert.

Ein Vogel füttert seine Küken auf einem Waldshuter Balkon. | Bild: Gerard, Roland

Für ein Singvogelpaar stellten die Maschen jedoch kein Hindernis dar. Vor einer Weile richtete es sich auf dem Balkon mit ihrem Nachwuchs häuslich ein. Inzwischen sind die Piepmätze groß und ausgeflogen. Nicht ohne zuvor ihren Gastgeber mit einem Abschiedskonzert zu erfreuen. Denn gesanglich schlagen sie Tauben um Längen.