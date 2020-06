von Ursula Freudig

Ein Unternehmen 100 Jahre erfolgreich durch die „Stürme der Zeit“ zu führen, ist nicht selbstverständlich. Der Familie Haug ist dies mit „May“ in Tiengen gelungen. Das 1919 gegründete Unternehmen hat einen Krieg und große gesellschaftliche Veränderungen überstanden.

Es war zunächst ein Kaufhaus. Seit 2010 ist es ein Modehaus für die ganze Familie und zählt aktuell knapp 20 Mitarbeiter. 2015 wurde im großen Stil umgebaut. Seit Kurzem ist May Fashion auch online „unterwegs“. „Wir haben rund 15.000 Artikel online und entwickeln unseren Online-Shop ständig weiter“, so Thomas Muschenich, May-Geschäftsleiter Einkauf/Verkauf. Geführt wird May Fashion seit 1980 in dritter Generation von Thomas und Klaus Haug.

Anerkennung: Thomas Haug mit der Urkunde des Handelsverbandes Südbaden. | Bild: Ursula Freudig

In Anerkennung des 100-jährigen Bestehens überreichte kürzlich Utz Geiselhart vom Handelsverband Südbaden den beiden Inhabern eine Urkunde. Geiselhart hob hervor, dass jeder, der May Fashion besucht, zu einer lebendigen Tiengener Innenstadt beiträgt und dass, wie allgemein im Handel, alle Schutzvorkehrungen zur Vermeidung einer Ansteckung mit dem Coronavirus eingehalten werden.

Nach seiner Aussage gehören der Handel und besonders die Modegeschäfte zu den am stärksten von den Anti-Corona-Regeln betroffenen Branchen. Er verwies auf eine Umfrage des Handelsverbandes, nach der rund ein Viertel der Geschäfte in Baden-Württemberg mit einem Umsatzminus von bis zu 80 Prozent rechnen. Kommunen und Politik seien gefordert, gemeinsam mit dem Handel die Herausforderungen zu meistern.

Der Handelsverband setzt sich nach Aussage von Geiselhart unter anderem für die bislang in Baden-Württemberg offiziell nicht erlaubte Verwendung von sogenannten Face Shields aus Kunststoff als Gesichtsschutz für das Verkaufspersonal ein. Weiterhin wünscht er sich mehr Einheitlichkeit bei den Corona-Schutzmaßnahmen.

May Fashion in Tiengen ist seit April unter Einhaltung aller geforderten Schutzmaßnahmen wie Desinfektionsstationen, Nasen-Mundschutz und Abstandsregel, wieder auf der gesamten Fläche für die Kunden da. Auch die Kunden aus der Schweiz – rund 20 Prozent sollen es sein- sind wichtig für das Haus. Trotz der aktuell schwierigen Lage blickt das Unternehmen zuversichtlich nach vorne und zieht Stärke aus der vom Wandel geprägten 100-jährigen Firmengeschichte. „Man muss sich immer wieder neu erfinden, so haben wir es geschafft, am Markt zu bleiben, wir gehen mit begründetem Optimismus in die Zukunft“, erklärt Thomas Haug.