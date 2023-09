Sängerin Vera Maier nimmt ab und an die Gitarre zur Hand, aber ihr Ding ist vor allem der Gesangspart, den sie mimisch und gestisch untermalt. Akkordeonist Thomas Allgeier singt nur ausnahmsweise mal mit. Sein Part ist die Begleitung. Wobei er betont, dass sie ihre Auftritte auch ohne Technik absolvieren können. Das Duo Tavernenlieder wirbt für sich mit der Charakterisierung „Chansons und mehr“. „Ein Lied, das wir ins Repertoire aufnehmen, muss vor allem uns beiden gefallen, das ist nicht immer ganz einfach“, erklärt Allgeier mit einem spitzbübischen Grinsen, das er auch bei seinen Kommentaren auf der Bühne aufsetzt. „Erstmal muss es zu zweit machbar sein, und dann ist uns wichtig, es mit einer ganz persönlichen Note rüberzubringen“, ergänzt Maier. Das sei mitunter ein langwieriger Prozess, bis ein Stück für sie als Eigenes durchgehe. Die Anfänge ihrer Zusammenarbeit liegen weit zurück: Seit 2010 machen sie zusammen Musik. In Ehrenstetten sind die beiden bei der 2018 verstorbenen Akkordeonistin und Sängerin Katharina Münther in die Lehre gegangen. In einem Nachruf zu Münther hieß es, sie habe sich unbekannten Melodien der Juden, Sinti und Roma angenommen, ihr Repertoire habe aber auch Frankreich, den Balkan sowie Italien und Spanien abgedeckt. „Das alles steckt auch in unseren Liedern mit drin“, sagt das Duo. Zu Hause fühlen sich Maier und Allgeier vornehmlich auf Kleinkunstbühnen oder Straßenmusikfestivals. Wobei sie bekennen, dass sie damit immer mehr aus der Mitte der Gesellschaft herausfallen, auch wenn sie mittlerweile über kleine Fangemeinden nicht nur in der näheren Umgebung, sondern auch im Schwäbischen und im Odenwald verfügen. „Als eine unserer Stärken sehen wir es an, auf der Bühne Präsenz zu zeigen und auf das Publikum einzugehen“, sagt Allgeier. Maier ergänzt: „Einen Abend sehen wir dann als gelungen an, wenn wir es geschafft haben, die Menschen zu berühren.“ Sie machen Musik zum Zuhören – als Partyband, Beiprogramm für Feste oder Hintergrundunterhaltung sehen sie sich nicht. Eine schöne Begegnung hatten sie beispielsweise im Rahmen einer Fahrt zusammen mit Vertretern aus Höchenschwand zu deren französischer Partnergemeinde Arradon. Dort trugen sie zweisprachig den Titel „Lili Marleen“ vor, zudem ein bretonisch-keltisches Lied über den Cidre, das sie eigens ins Programm genommen hatten. Hörproben gibt es unter www.tavernenlieder.de.