1. Drogen in Waldshut

Eine Polizeistreife hat am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr einen 20-jährigen Mann kontrolliert. Nach typischen Auffälligkeiten ordneten die Beamten einen Drogentest an, der positiv auf eine Beeinflussung durch THC ausfiel.

2. Drogen in Gurtweil

Gegen 23.20 Uhr wurde in Gurtweil bei einem gleichaltrigen Autofahrer ebenfalls eine mutmaßliche Drogenbeeinflussung festgestellt. Auch bei ihm war ein Drogentest auf THC positiv. Beide Fahrer mussten laut Polizei mit zur Blutprobe.

3. Alkohol in Tiengen

Gegen 1.50 Uhr am Freitag hielt die Polizei in Waldshut einen 36-jährigen Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Bei ihm ergab eine Alkoholüberprüfung etwa 0,6 Promille. Alle drei Fahrer mussten ihre Autos stehen lassen.