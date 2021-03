von Manfred Dinort

Das Kreuzesleiden Jesu stand im Mittelpunkt einer musikalischen Passionsandacht, zu der die Pfarrei Waldkirch am Palmsonntag eingeladen hatte. Die dramatischen Akzente setzte Ulrich Tomm an der Orgel, der den Sonatenzyklus „Sieben Worte“ aufführte, ein einzigartiges Werk von Joseph Haydn (1732 bis 1809), das ursprünglich für ein spanisches Orchester komponiert wurde. Schwester Anna-Maria führte die rund 50 Besucher in das tragische Szenario ein, indem sie vor jedem Orgelspiel in chronologischer Reihenfolge die letzten sieben Worte des Gekreuzigten aufgriff, um sie zu interpretieren und Folgerungen für das christliche Handeln und Denken zu ziehen.

Die Einleitung

„Öffne unsere Ohren und unsere Herzen, um Deine Worte zu verstehen“, so lautete ihre inständige Bitte. Mit einem Eröffnungsspiel, einer „Introduzione Fortissimo“, ein Stück mit schmerzhaften Seufzerfiguren und einer gewaltigen Klangfülle, stimmte der Organist auf das unfassbare Geschehen am Kreuz ein, ein Geschehen, das aber letztlich mit seinem Triumph über den Tod einen versöhnlichen Ausklang fand und damit den Kern der christlichen Botschaft in den Mittelpunkt rückte.

Zur Person Ulrich Tomm ist Musiklehrer am Hochrhein-Gymnasium Waldshut und Dirigent des Männerchors Dogern. Seit zehn Jahren teilt er sich den Organistendienst an der historischen Schwarz-Orgel in Waldkirch mit Michael Ebner.

Jede Sonate begann mit einer Textzeile in Latein, gesungen vom Organisten. So hieß es zu Beginn der dritten Sonate: „In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum“ (In deine Hände, Herr, lege ich meinen Geist“). Zum tragischen Höhepunkt wurde die vierte Sonate, die in dem ergreifenden Seufzer gipfelte: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Dann wurden die Klänge wieder weicher und versöhnlicher. Immer wieder kam es zu sanften, innigen Sequenzen, die geeignet waren, die Bitte der Schwester zu erfüllen, die Ohren und Herzen der Zuhörer in der Kirche zu öffnen.

Theatralik

Joseph Haydn überzeugte schon in der Zeit der Komposition durch die gelungene Balance zwischen Theatralik und Kontemplation, wobei er es verstand, das dramatische Geschehen durch die unterschiedlichsten musikalischen Klangfarben ins rechte Licht zu rücken. In diesem Sinne richtete auch Ulrich Tomm sein Spiel auf der historischen Schwarz-Orgel in Waldkirch aus.

Die Register

Durch den Einsatz der zahlreichen farbigen Register des Instruments suchte der Organist die klangliche Nähe zur ursprünglichen Orchesterfassung. Dabei nutzte er das gewaltige Klangvolumen der Waldkircher Schwarz-Orgel, um die dramatischen Höhepunkte musikalisch hervorzuheben. „Für mich ein schwieriger Balanceakt und eine große Herausforderung“, erklärte Ulrich Tomm.

Das Ende

Dann, in der letzten Sonate, richtete sich der Blick nach vorn: Freudige und erwartungsvolle Klänge gewannen die Oberhand, das Spiel mündete in ein kraftvolles Finale: Eine Andeutung auf die triumphale Auferstehung des Gekreuzigten am Ostersonntag.