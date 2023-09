Am Wochenende fand zum 46. Mal das Dorffest in Aichen statt. Bei unerwartet warmen Temperaturen und praller Sonne im September genossen die Besucher nicht nur die zahlreichen Angebote an Essen und Unterhaltung, sondern auch das Oldtimer-Traktorentreffen, welches inzwischen im Zuge des Dorffestes stattfindet.

Traditionell am zweiten Wochenende im September begeht man in Aichen gemeinsam das große Dorffest, nun schon zum 46. Mal. Seit sechs Jahren – ausgenommen während der Corona-Pandemie – sind auch Fans und Besitzer von Oldtimer-Traktoren mit dabei.

Der Weg zur Festmeile führte in diesem Jahr an den seltenen Schätzen vorbei, bei denen stets einige Betrachter miteinander fachsimpelten und die strahlend polierten Traktoren bewunderten.

Die Landfrauen Aichen präsentierten stolz ihr ausgiebiges Angebot an Kuchen und die feierliche Herbst-Deko. | Bild: Spitznagel, Marie-Christin

Gemeinsam für Aichen

Die Vereine des Ortes arbeiteten auch dieses Jahr wieder erfolgreich Hand in Hand, um ihren Besuchern eine besonders schöne Zeit zu bereiten. Zwischen Kaffeestube und Dorfmarkt, Raclettestand und Schaschlikgrill, Festzelt und Barbetrieb konnten es sich alle Festbesucher gut gehen lassen. Gutes Essen, kühle Getränke und zahlreiche Unterhaltung – so lässt sich ein Wochenende in bester Laune verbringen.

Das weiß man inzwischen auch weit über die Dorfgrenzen hinaus, denn zahlreiche Besucher des Dorffestes waren aus dem Umland angereist. Neben all den Buden fielen den Besuchern auch die liebevoll gestalteten Dekorationen und die offensichtlich gute Laune der Arbeitenden auf. Man spürt – hier ist die Dorfgemeinschaft mit Herzblut dabei.

Ein buntes Programm

Am Samstagabend begann das Dorffest um 18 Uhr. Die Eröffnung der Festbuden wurde feierlich mit dem Fassanstich durch den Ortsvorsteher Christian Maier gefeiert. Ab 20.30 Uhr gab es dann Barbetrieb und Bier bei fröhlicher Unterhaltungsmusik im Zelt des Musikvereins Aichen mit der Band Soundstoff.

Fans von Oldtimer-Traktoren kamen beim Dorffest in Aichen auf ihre Kosten. | Bild: Spitznagel, Marie-Christin

Der Sonntagnachmittag wurde begleitet vom Musikverein Untermettingen und dem Musikverein Weilheim, die im Festzelt für gute Stimmung sorgten. Nach einem kühlen Bier im Festzelt konnte man es sich an einem der vereinsgeführten Speisestände gut gehen lassen und über den kleinen Dorfmarkt bummeln.

Auch dieses Jahr hat die Dorfgemeinschaft Aichen wieder ein erfolgreiches Fest veranstaltet, das direkt Vorfreude auf das nächste Jahr weckt!