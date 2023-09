Aichen (sho) Am zweiten Wochenende im September trifft sich ganz Aichen und dazu viele Besucher aus dem Landkreis auf dem beliebten Dorffest zu dem traditionell der Ortschaftsrat und die örtlichen Vereine einladen. Der schmucke Ortsteil von Waldshut-Tiengen trägt an diesem Wochenende sein schönstes Festtagsgewand, schließlich erinnert das Dorffest alljährlich an den Sieg beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“, bei dem Aichen 1977 die Goldmedaille gewonnen hat.

Musik und kulinarische

Genüsse

Auch für das 46. Dorffest haben die Organisatoren wieder ein buntes Programm geplant, in dem sich liebgewordene, aber auch neue Höhepunkte wiederfinden. Neben Musik und kulinarischen Genüssen finden sich im abwechslungsreichen Programm auch Attraktionen für die kleinen Festbesucher. Premiere feiert in diesem Jahr ein kleiner Dorfmarkt der Landfrauen, auf dem handgemachte Schätze ebenso zu finden sind, wie Secondhand-Schnäppchen und kulinarische Köstlichkeiten. Ein weiterer Höhepunkt bietet am Sonntag das große Oldtimertreffen, welches im Rahmen des großen Dorffestes stattfindet. Beim Aichener Dorffest wird Geselligkeit gepflegt, viel gelacht und gesungen und natürlich vorzüglich gespeist. Viele auswärtige Besucher kommen gerne zum Fest in das gastfreundliche Dorf und wer noch nicht dort war, dem ist es unbedingt zu empfehlen. Das Dorffest bietet eine gute Gelegenheit für nette Begegnungen in schöner, entspannter Atmosphäre.

„Die Vorbereitungen für unser Fest laufen auf Hochtouren und alle Vereine und Bürger sind gemeinsam für unser Dorf mit großem Eifer und Vorfreude dabei“, verrät Ortsvorsteher Christian Maier. Als Schirmherr obliegt ihm auch die Ehre, am Samstagabend um 18 Uhr das Dorffest mit dem traditionellen Fassanstich zu eröffnen und Freibier auszuschenken.

Festzelt und Bar bis tief in die Nacht hinein

Der Festakt wird musikalisch umrahmt von den Hochrhein Egerländer „noochschlag e.V., die den Besuchern mit böhmisch-mährischer Blasmusik in ihrem ganz eigenen Stil ordentlich einheizen. Ab 20.30 Uhr übernimmt Soundstoff – die Band aus Wutöschingen das Musikalische Zepter und hält das Stimmungsbarometer im Festzelt und an der Bar bis in die Nacht hinein auf Höchststand.

Die Buden auf dem Festplatz rund um Dorfhalle und Schulhof laden zu einem gemütlichen Hock ein, die Vereine freuen sich darauf, ihre Gäste zu bewirten. Das Angebot an Bier, Wein und anderen erfrischenden Getränken ist groß und die Festküche in Aichen über die Dorfgrenzen hinaus bekannt.

Der Festsonntag startet um

11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert der Bachtal-Musikanten aus Ewattingen. Zur selben Zeit startet auch das 6. Oldtimer Traktorentreffen im Herzen von Aichen. „2016 hatten wir im Rahmen unseres Dorffestes das letzte Oldtimertreffen veranstaltet, in diesem Jahr wollen wir den Freunden dieser liebevoll gehegten Schmuckstücke wieder etwas Besonderes bieten“, erklärt Christian Maier.

Musikalisch geht es auch am Nachmittag weiter, mit dem Musikverein Untermettingen und dem Musikverein Weilheim hat das Orga-Team für ihr Dorffest zwei spielfreudige Kapellen eingeladen, die beste Unterhaltung garantieren. Für das leibliche Wohl sorgen auch am Sonntag die örtlichen Vereine. Der kleine Dorfmarkt lädt zu einem gemütlichen Bummel ein, während sich die die kleinen Festbesucher am bunten Spiel- und Bastelprogramm mit Kinderschminken vergnügen, welches die Aichener Jugendgruppe organisiert.

Erinnerung an Dorfwettbewerb

Ein Kinderkarussell und ein Süßigkeitenstand runden das Programm für die jüngsten Festbesucher ab.

Mit dem Dorffest wird alljährlich an den großen Erfolg beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ erinnert. Im Jahre 1977 hatte Aichen teilgenommen und die Goldmedaille gewonnen. Spontan wurde dieser Erfolg mit einem fröhlichen Fest gefeiert – die Geburtsstunde des Aichener Dorffestes, welches seitdem, bis auf die Zeit der Corona-Pandemie, in jedem Jahr stattfand.

Der Musikverein, die Landfrauen, der gemischte Chor, die Landjugend, der Narrenverein, der Kirchenchor und die Jugendgruppe – alle Aichener Vereine und das ganze Dorf feiern mit und freuen sich über die vielen auswärtigen Besucher, die ihr schmuckes Dorf über das Festwochenende immer wieder gerne besuchen. „Für unsere örtlichen Vereine ist das Dorffest die wichtigste Einnahmequelle, um die Vereinskasse zu füllen“, weiß Christian Maier, der als Ortsvorsteher seit 2009 die Schirmherrschaft übernommen hat.

Alle Vereine ziehen mit

Bei den Vorbereitungen ziehen alle Vereine und viele Dorfbewohner an einem Strang.

Gemeinschaft, Zusammenhalt und ein harmonisches Vereinsleben wird in Aichen großgeschrieben, und ist auch in diesem Jahr der Garant für ein weiteres unvergessliches Festwochenende.