Ein großartiges Kirchenkonzert erlebten annähernd 200 Besucher in der Gurtweiler Pfarrkirche. Der Musikverein (150 Jahre) und der Männerchor (100 Jahre) hatten zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres 2022 zu einem eindrucksvollen Doppelkonzert eingeladen. Anhaltender Schlussbeifall brachte die hohe Wertschätzung für das außergewöhnliche Musikerlebnis zum Ausdruck.

Nach der Begrüßung durch die beiden Vorsitzenden Daniel Duttlinger und Gerhard Hentzel eröffnete der Männerchor Gurtweil und die Projektsänger vom Männerchor Birkingen den Liedreigen mit dem gefühlvoll vorgetragenen romantischen Lied „Morgenrot“ von Robert Pracht. Danach folgten sechs Kirchenlieder, die von Nelly Ziegler am E-Piano und von Jessica Wölfle auf der Querflöte begleitet wurden. Beim „Vater unser“ von Siegfried Liebl bewältigte die Sopranistin Sandra Oberle wie auch in zwei weiteren Liedern die Solopartitur mit ihrer strahlenden Stimme.

Einen weiteren musikalischen Höhepunkt erlebten die Konzertbesucher mit dem religiösen Lied „La vergine degli angeli“ von Giuseppe Verdi. Mit dem Lied „Dank sei Dir“ von Georg Friedrich Händel beendete dann die stimmgewaltige Sängerschar unter Leitung ihrer Dirigentin Birgit Rogg den ersten Konzertteil unter großem Beifall.

Jetzt war der Musikverein mit seinen über 40 Musikern und ihrem Dirigenten Jochen Stitz an der Reihe. Raumfüllend und mächtig wirkend erklangen fünf Konzertstücke, die das Publikum eins ums andere Mal zum stillen Stauen brachten. Besondere Akzente erhielt dieser zweite Konzertteil durch den

Titel „May The Road Rise“ von Markus Götz, bei dem Katharina Russ mit ihrer Klarinette einen wunderschönen Solopart spielte. Nach dem bekannten Konzertstück „Music“ von John Miles

war es das Lied „Sound Of Silence“

von Paul Simon, das die Herzen der Konzertgäste andachtsvoll berührte. Zu einer Machtdemonstration der Musik kam es dann im dritten Konzertteil. Die etwa 80 Sänger und Musiker setzten mit drei

großartig vorgetragenen Liedern dem Kirchenkonzert die musikalische Krone auf. Selbstredend lautete der erste Titel „Komm her, freu dich mit

uns“ von Gerbert Mutter. Den konzertanten Höhepunkt des Abends bewirkte das wunderschöne Kirchenlied „Heilig, heilig, heilig“ von Franz Schubert, das die Akteure mit den beiden Dirigenten Jochen Stitz und Birgit Rogg äußerst wirkungsvoll zum Vortrag brachten.

Manch eine kleine verdrückte Träne bewirkte dann das Konzert beschließende ergreifende Lied „Bridge Over Troubled Water“ von Paul Simon. Dieser auch als Zugabe eingespielte Titel brachte die Konzertbesucher zum ehrfürchtigen Staunen.

Mit anhaltendem Schlussbeifall zeigte das Publikum seine hohe Wertschätzung für dieses einmalige Kirchenkonzert. Petra Schweizer, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Maria Bronnen, bedankte sich bei den Veranstaltern und brachte ebenfalls ihre Freude über das Konzert in der Pfarrkirche zum Ausdruck. Und Pater Titus ergänzte: „Musik öffnet die Herzen und tut der Seele gut.“