von Ursula Freudig

Es war ein einmaliges Ereignis: Am 12. Mai 2013 wurde mit Dominik Rimmele nach rund 30 Jahren erstmals wieder ein „Kind“ Waldshut-Tiengens im Freiburger Münster zum katholischen Priester geweiht. Ein paar Tage später, am 19. Mai 2013, feierte Dominik Rimmele Primiz in der Liebfrauenkirche in Waldshut und ein großes Fest mit der ganzen Pfarrgemeinde. 15 Nachprimizen in umliegenden Orten folgten.

Damals war Dominik Rimmele 29 Jahre alt, heute ist er 36. Nach verschiedenen Stationen – unter anderem in Bad Säckingen/Murg – ist er seit gut eineinhalb Jahren Leiter der Seelsorgeeinheit Krebsbachtal-Hegau. Seiner Heimatstadt Waldshut, der Pfarrgemeinde und besonders seinem Elternhaus ist er aber nach wie vor sehr verbunden. Die Eltern des ehemaligen Ministranten an Liebfrauen, Edeltraud und Josef Rimmele, sind fest in der Pfarrgemeinde verankerte Gläubige und haben ihren Kindern von klein an aktives Christentum vorgelebt.

Ein vergessener Rasierapparat

Nicht nur seine Familie besucht Dominik Rimmele regelmäßig. Beim letzten Chilbi-Wunschkonzert der Stadtmusik Waldshut hat ihn auch der ein oder andere gesehen – überraschenderweise mit Bart. Seinen Ursprung hat dieser in einem vergessenen Rasierapparat bei einer vorherigen Ministrantenwallfahrt nach Rom.