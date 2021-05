Am westlichen Ortsende von Dogern, wo aufwändige Straßensanierungen realisiert werden, ist nach wochenlangen Sperrungen gegenwärtig wieder freie Fahrt möglich. Mit blauen Pfeilschildern und gelben Bodenplanken provisorisch markiert, ist damit auch der kleine Kreisverkehr wieder in Betrieb, der nach Abschluss der Arbeiten erhalten bleibt. Zeigt sich das Rondell jedoch bislang eher unauffällig, so soll es nach Auskunft von Bürgermeister Fabian Prause mittelfristig in einem weiteren Schritt neu gestaltet werden – schließlich steht es an exponierter Stelle im Dorf.

Gewiss wird es dann auch darum gehen, ob und wie der neue Zirkel ausgeschmückt wird – ein nicht ganz leichtes Unterfangen, denn neben Geschmacksfragen muss auch ausgelotet werden, was sicherheitstechnisch überhaupt zulässig ist (man denke etwa an die Aufregung um das sperrig-spitze Kunstschmiede-Ensemble, das vor Jahren von einem Kreisverkehr in Küssaberg-Kadelburg entfernt werden musste). Naheliegend in zweifacher Hinsicht dürfte als gestalterische Inspiration die Sedus-Büromöbelfabrik sein, die in Dogern Fabrikationsanlagen und das weithin sichtbare Hochregallager mit seiner bunten Fassade unterhält. Die stilisierte Nachbildung eines Drehstuhls würde jedenfalls zum Thema Rotation bestens passen.