von Susanne Schleinzer-Bilal

Ehrungen standen im Vordergrund der diesjährigen Hauptversammlung der DLRG Waldshut-Tiengen im Feuerwehrhaus in Tiengen. Vorsitzender Felix Lehr hat dabei „zwei altgedienten Hasen“, Sabine Schumann und Peter Schröder, zu Ehrenvorsitzenden ernannt.

„Wir sind ganz gut durch die Pandemie gekommen, haben keine Mitglieder verloren; auch wenn 2021 durchaus herausfordernd war“, freute sich der erste Vorsitzende. „Unsere Arbeit ist wichtig, vor allem wenn man bedenkt, das etwa ein Viertel der Jugendlichen ab zehn Jahren nicht sicher schwimmen können“, sagte Lehr. „Wir müssen als Ortsgruppe diesem Trend begegnen.“

Den Bericht aus der Jugendabteilung trug Annika Morath vor. 2021 sei von Corona geprägt gewesen und viele Aktivitäten hätten nicht stattfinden können. Sie hätten einen neuen Vorstand gewählt, mit Annika Morath als Jugendleiterin, Lisa Wyrwoll als Stellvertreterin, als Kassiererin wurde Ann-Kathrin Lehr gewählt, als Schriftführerin Sarah Nußbaumer, für Schwimmen, Retten und Sport sind verantwortlich Jana Hirschberger, Maya Wyrwoll, Fiona Rüger und Luka Guzenko.

Für die Kindergruppenarbeit, Lara Schäfer, Tina Leingang und Rafael Coelho. Es gebe Wartelisten für die Schwimmkurse, informierte dann Patrick Zimmermann, technischer Leiter Ausbildung. 2021 hätten sie nach den Schwimmkursen 42 Mal das Seepferdchen und neunmal das Froschabzeichen abgenommen. Geplant sei ein Kurs zum Schnorcheltauchabzeichen, mehrere Schwimmkurse und Ausbildung weiterer Trainer sowie Ausbilder für die erste Hilfe.

Ehrungen

Geehrt wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft Julian Eifert, Maya Wyrwoll, Sarah Senn, Sam und Nick Hock, Florian Metzler, Helga Ebner, Elias Lienemann, Marc Nikeleit und Margarete Walter. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt Vanessa Jörms, Matthias Althammer, Andrea Gallmann.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde geehrt Tanja Jung. Für 50 Jahre wurden geehrt Heinz Weber, Eva-Maria Ganzmann und Monika Leiss. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde geehrt Helga Wünsch.

Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurde geehrt Wolfgang Hartrampf. Das Verdienstabzeichen in Bronze bekamen Jens Winter, Lorena Heide, Judith Zimmermann und Patrick Zimmermann. Das Verdienstabzeichen in Silber bekam Elisabeth Gamp, das in Gold Nicole Fischer.