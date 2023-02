Eine positive Bilanz zog die DLRG-Ortsgruppe Wehr bei ihrer Versammlung im Familienzentrum. Der Trainingsbetrieb blieb über die Winter- und Sommersaison unfallfrei und über Mitgliedermangel kann sich die Gruppe nicht beklagen.

Die Corona-Zeit hat offenbar keine Spuren hinterlassen. Die Wehrer Ortsgruppe zählt rund 160 Mitglieder. Im Kinder- und Jugendbereich ist der Zuwachs so stark, dass gar nicht alle Interessenten aufgenommen werden können und Wartelisten angelegt wurden.

Die DLRG-Ortsgruppe übernimmt samstags und sonntags die Wachdienste im Freibad. „Dabei gab es keine Unfälle“, berichtete Vorsitzender Marc Schäuble. Die Gruppe kooperiert mit der Jugendfeuerwehr und lud Kinder und Jugendliche zur Übernachtung im Freibad ein. „Auch die Trainersuche war erfolgreich“, sagte Marc Schäuble, der mit Bork Friedrich, Martin Burger und Florian Jurkiewicz die Schwimmschüler unterrichtet. Dieses Jahr will die Ortsgruppe an den Bezirksmeisterschaften in Grenzach-Wyhlen Anfang März teilnehmen.

Laut Statistik gibt es in Wehr sechs aktive Rettungsschwimmer und zwei Ausbilder im Bereich Rettungsschwimmen. 70 Anfänger und Fortgeschrittene nahmen an den Ausbildungen teil. 126 Schwimmabzeichen wurden abgelegt. Der Vorstand bedankte sich bei dem Hallenbad-Förderverein, der Feuerwehr, den Rettungsdiensten und der Stadt für die gute Zusammenarbeit, und Bürgermeister Michael Thater revanchierte sich: „Die DLRG-Ortsgruppe ist ungemein wichtig. Ohne sie könnten wir das Bad nicht so betreiben, wie wir es tun.“

Bei den Wahlen wurden Marc Schäuble, Julia Schäuble (Schriftführung), Florian Jurkiewicz (Ausbildungsleiter) und Ralf Schlüschen (Vize-Ausbildungsleiter) bestätigt. Martin Burger löste Odin Schön als stellvertretenden Vorsitzenden ab. Der langjährige Kassierer Eberhard Schmidt hörte auf, Julia Rosenheim löste ihn ab. In das neue Amt des dritten Vorsitzenden wurde Gianluigi Penza gewählt.

Tim Gries vom Bezirk Markgräflerland und Marc Schäuble nahmen die Ehrungen vor. Für 50 Jahre wurden Wilhelm Bermeitinger, Helmut Bühler, Elke Bühler, Greta Hierholzer, Gabriele Schuberth, Dietrich Winkler und Siegfried Zimmermann geehrt, für 40 Jahre Betina Braun, Margarete Demuth, Marion Kramer, Oliver Kalt, Ralf Schlüschen, Siegfried Stern, Walter te Kamp, Mario Zimmermann und Katja Zimmermann, für zehn Jahre Florian Jurkiewicz, Rebecca Martin und Christine Mattes. Eberhard Schmidt bekam eine Ehrung für seine Arbeit als Kassierer.