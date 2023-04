„Leute, ihr seid toll, so eine lebendige, engagierte Veranstaltung habe ich noch nie gehabt“, lobte Monika Studinger bei der Folgeveranstaltung der Zukunftswerkstatt Dachsberg/Ibach. Rund 100 Teilnehmer waren beim unverbindlichen Auftakt in der Dachsberghalle gewesen, in Ibach waren es nun immer noch rund 70 Anwesende, die sich größtenteils auch aktiv für die Zukunft des Lebens auf dem Dorf einbringen wollen, wie die regen Diskussionsrunden und Gruppengespräche deutlich werden ließen. Und die beiden Bürgermeister von Dachsberg und Ibach betonten auch an diesem Abend in Ibach wieder die Konzeption als Mitmach-Prozess, bei dem ein Aufspringen jederzeit noch möglich sei.

Themen zur Weiterverfolgung

Aus dem Brainstorming des ersten Abends hatte das Organisationsteam von Z-Idee gemeinsam mit Monika Studinger und den Bürgermeistern die Themenblöcke herauskristallisiert, die am deutlichsten zur Weiterverfolgung gewünscht wurden, und Monika Studinger stellte sie nun im Einzelnen kurz vor. Es sind dies beim Thema Mobilität eine Mitfahr-App, beim Wohnen das Mehrgenerationenhaus, bei Energieversorgung und Nachhaltigkeit ein Energiekonzept sowie der Wunsch nach einer klimaneutralen Gemeinde. Außerdem im Gespräch ein Bürgertreff, möglicherweise in Form einer Tüftlerwerkstatt, ein Gesundheitszentrum, ein Jugendtreff, die Schaffung zentraler Arbeitsräume in einem Gemeinschaftshaus, ein mobiler Dorfladen und ein Kulturnetzwerk. Bei all diesen Themen im Vordergrund stehe, so wurde seitens der Gruppe analysiert, das Zusammenwachsen und der Ausbau der Kommunikation. Daher stellte einer der Punkte, für die sich die Anwesenden in der Folge zur Mitarbeit eintragen konnten, auch das Anlegen und die regelmäßige Pflege einer Dorf-App dar. Hierfür meldete sich gleich spontan eine der interessierten Personen, die sich unter diesem Stichwort eintrugen, als Gruppenleitung an. Bürgermeister Bücheler will versuchen, den Kontakt zu einem der bestehenden Angebote für eine solche App herzustellen.

Etliche weitere Ansätze können ganz direkt und konkret weiterverfolgt werden, so beispielsweise auch die Mitfahr-App, für die die Gruppe, die sich zusammengefunden hat, das Rad nicht neu erfinden, sondern sich eher bei Bestehendem schlau machen müsste, außerdem ist eine solche App sogar schon Thema im Kreistag. Bei der Energieversorgung wäre, etwa als Türöffner für Fördergelder, die Unterstützung durch die Energieagentur Südwest denkbar, wie Bücheler einwarf, für die Idee eines wie auch immer ausgestalteten Gemeinschaftshauses könnte die alte Schule in Urberg herangezogen werden.

Beim Thema Gesundheit trugen sich die meisten Mitmachwilligen ein, dieses Thema wird sich aber vielleicht auch als das Schwierigste erweisen, wie die rege Diskussion in der Gruppe zeigte, denn der Aufbau eines Gesundheitszentrums wäre wesentlich von behördlichen Genehmigungen abhängig, die bei der derzeitigen Genehmigungspraxis eigentlich nicht zu bekommen wären. Im Jugendbereich schließlich kam man überein, zunächst den Bedarf abzuklären, denn auch bei der aktuellen Veranstaltung in Ibach hatten sich die Jugendlichen offenbar noch nicht wirklich angesprochen gefühlt.

Lob für intensive Beteiligung

Insgesamt stellten die Organisatoren am Ende nochmals lobend die intensive Beteiligung heraus, und Stephan Bücheler betonte die aktive Unterstützung der Gruppen durch die beiden Kommunen, denn, so sein Schlusswort: „Jetzt geht‘s erst los!“ Die Gruppe Z-Idee wird die Kommunikation mit den an diesem Abend entstandenen Arbeitsgruppen sicherstellen und für eine regelmäßige Vernetzung sorgen, die Gruppen selbst sollen von jetzt an selbstständig agieren. Wer sich noch neu einbringen möchte, kann sich jederzeit auf einer der beiden Gemeinden oder bei den Z-Idee-Mitgliedern melden.

Zukunftswerkstatt Die Zukunftswerkstatt „Leben auf dem Land“ soll in Form eines Bürgerbeteiligungsworkshops Ideen sammeln, wie die Bürger von Ibach und Dachsberg in Zukunft leben wollen. Auftaktveranstaltung war in der Dachsberghalle. Nun wurde in der Folgeveranstaltung in Ibach die am häufigsten benannten Themen näher in den Blick genommen. Als Moderatorin fungierte die Mitbegründerin der Landagentur „New Work uffm Land“, Monika Studinger.