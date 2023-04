Fünf Personen mit psychischen Problemen haben in einer Wohngemeinschaft am Kaltenbach in Tiengen ein neues Zuhause gefunden, wenigstens vorübergehend. Die vier Männer und eine Frau leben in einer freundlichen Wohnung mit großer Terrasse und schöner Aussicht. Das Projekt wurde von der Awo in Kooperation mit dem Bauherrn des Hauses, der Oekogeno eG und dem Landratsamt Waldshut verwirklicht.

„Ziel ist“, so Barbara Muser-Heinz, Fachbereichsleiterin der Abteilung Sozialpsychiatrie der Awo, „dass die Menschen hier so selbst bestimmt wie möglich leben können und nur dort Unterstützung erhalten, wo sie es wirklich brauchen.“ Die Wohngemeinschaft wird von Simone Ahls geleitet, die zwei bis dreimal wöchentlich stundenweise vor Ort ist, um den Bewohner mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Das Projekt Das Ambulant Betreute Wohnen ist ein Angebot für erwachsene Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die sich für die Gestaltung eines selbständigen Lebens Begleitung und Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags wünschen, etwa bei der Organisation der Haushaltsführung, bei Antragsstellungen und Behördengängen, bei der Suche nach einem geeigneten Arbeits- und Ausbildungsplatz, bei einer sinnvollen Tages- und Freizeitgestaltung, bei Konflikten und Krisen oder beim Aufbau von Kontakten und Beziehungen zu anderen Menschen. Ziel der Oekogeno eG ist es, Menschen ein langfristig bezahlbares, selbst bestimmtes und vielfältiges Wohnen zu ermöglichen.

In dem Haus befindet sich noch eine weitere WG für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, für die ein anderer Assistenzdienstleister zuständig ist. In den übrigen Etagen wohnen reguläre Mieter. Aufgenommen werden Personen ab 18 Jahren, die eine psychische Belastung haben und gemeinschaftlich wohnen wollen. Alles ist barrierefrei und über einen Lift zu erreichen. „Ich schätze die Bewohner, weil sie alle sehr freundlich und hilfsbereit sind“, so Simone Ahls.

Das schätzt Bewohner Jannick Merz an der WG

Jeder Bewohner hat eine Bezugsperson, Simone Ahls betreut drei Bewohner. Einmal pro Woche findet eine Hausversammlung statt, wo sich jeder äußern kann und wo auch Unstimmigkeiten geklärt werden können. „Für uns ist es wichtig, dass sich jeder in den anderen hineinversetzen und ihn verstehen kann. Aber im Grunde haben wir alle die gleichen Probleme“, berichtet Mitbewohner Jannick Merz. „Ein nächster Schritt wäre eine eigene Wohnung mit weiterer Begleitung, um neue Grundlagen für ein eigenständiges Leben zu schaffen“, erklärt Barbara Muser-Heinz.

Finanziell unterstützt wurde das Projekt unter anderem von der Glücksspirale, die die Ausstattung der Wohngemeinschaft mit rund 18.000 Euro förderte. Von dem Geld konnten die Küche, eine Schrankwand, das Küchengeschirr, Tisch und Stühle, die Möbel für den Aufenthaltsraum, der Wäschetrockner und die Waschmaschine, eine Mikrowelle und vieles mehr angeschafft werden.