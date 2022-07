von Sandra Holzwarth

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kehren die Waldshuter Filmnächte zurück auf die Kaiserstraße: Vom 25. bis 30. Juli flimmern sechs Filme über die Großbild-Leinwand.

Welche Filme werden bei den 29. Waldshuter Filmnächten gezeigt?

Der Werbe- und Förderungskreis Waldshut (W+F) hat eine bunte Mischung aus Filmen zusammengestellt. Ziel war es, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Mit „The Batman – Die Masken werden fallen“, „James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben“ und „Top Gun – Maverick“ sind in diesem Jahr auf der Kaiserstraße drei Blockbuster zu sehen.

Das Programm in der Übersicht Montag, 25. Juli: „The Batman – Die Masken werden fallen“

Dienstag, 26. Juli: „Wunderschön“

Mittwoch, 27. Juli: „Jurassic World 3 – Ein neues Zeitalter“

Donnerstag, 28. Juli: „Top Gun – Maverick“

Freitag, 29. Juli: „James Bond 007 – keine Zeit zu sterben“ (Mottoabend mit Verlosung)

Samstag, 30. Juli: „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ Einlass und Eintritt Die Filme beginnen jeweils um 21.30 Uhr, Einlass und Bewirtung durch den Werbe- und Förderungskreis ab 20 Uhr.

Der Eintritt zu den Waldshuter Filmnächten kostet im Vorverkauf 9 Euro. Karten gibt es bei Stulz Mode in der Kaiserstraße 64 und der Firma Rümmele, Kaiserstraße 50. An der Abendkasse kosten die Karten 11 Euro.

Wer es abenteuerlich und so richtig schön gruselig liebt, sollte „Jurrasic World 3 – Ein neues Zeitalter“ nicht verpassen. Die warmherzige Komödie „Wunderschön“ bietet Gelegenheit für alle Frauen, mit der besten Freundin, der Mutter oder der Schwester einen Mädelsabend zu planen. Der Werbe-und Förderungskreis hat auch an die Familien gedacht: Zum Finale der Mit einem neuen Abenteuer unterhalten beim Finale der Filmnächte die Minions, mit ihrer turbulenten Suche nach dem Mini-Boss, alle Generationen. Wenn die kleinen gelben Wesen die Großbildleinwand erobern, bleibt garantiert kein Auge trocken.

Wie sieht es mit dem Rahmenprogramm aus?

Am Freitag, 29. Juli, veranstaltet der W+F zu „James Bond 007 – keine Zeit zu sterben“ einen Motto-Abend. Wer passend gekleidet zum Filmabend erscheint, nimmt an einer Verlosung teil. Ob Smoking, Fliege oder Abendkleid – der Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine im Wert von 50 Euro, 75 Euro und 100 Euro. Zudem verlost der W+F fünf mal zwei Tickets für die Waldshuter Filmnächte. Informationen zur Teilnahme gibt es im Internet (www.waldshut.de).

Die Filme starten jeweils um 21.30 Uhr. Einlass in den abgesperrten Bereich der Fußgängerzone ist bereits ab 20 Uhr. Für das Catering mit Getränken und Gegrilltem sorgt der Werbe-und Förderungskreis in Zusammenarbeit mit der Waldshuter Gastronomie. Die Waldshuter Filmnächte finden bei jedem Wetter statt, bei Starkregen oder Gewitter sind Unterbrechungen möglich.