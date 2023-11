Wahlen des Vorstands und Ehrungen für langjährige Mitglieder standen im Vordergrund der Hauptversammlung des Skiclubs Tiengen im Wirtshaus „Deli“ in Tiengen. Markus Helwig wurde als Vorsitzender bestätigt, ebenso Phung Tran als Kassiererin.

Christian Brath legte sein Amt als Schriftführer nieder. Sein Posten konnte nicht besetzt werden. Als Kassenprüferin neu im Amt ist Andrea Gampp-Heidenreich, die zusammen mit Ralf Siebold die Kasse prüfen wird.

Ehrung für verdiente Mitglieder

Für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Ingrid Albrecht, Thomas Scheib, Celina Frommherz , Dennis Grimm und Phung Tran. Seit 25 Jahren sind Markus Müller und Max-Lukas Ritz im Verein, seit 50 Jahren Stefan Albiez und Gerhard Berger.

Einen „bebilderten“ Blick zurück auf die Aktivitäten des Skiclubs warf dann Helwig. Die Ski- und Snowboardkurse für Kinder seien wieder sehr gut besucht gewesen, ebenso das Kinderskilager. „Das finde ich toll“, sagte Helwig.

Auch einen Brettlemarkt hat der Skiclub 2022 veranstaltet, der sehr gut besucht worden sei. Aber nicht nur das Skifahren, auch das Nordic Walking mit Andreas Kaiser werde sehr gut angenommen. „Das ist eine tolle Truppe, meist sind über zehn Läufer im Sommer im Bürgerwald unterwegs.“ Auch an den Außenanlagen der Hütte in Bernau hätten sie gearbeitet, fuhr Helwig fort.

Blick in Terminkalender

Für nächstes Jahr wolle er an einem Wochenende ein Sommerfest in der Hütte für die Mitglieder des Skiclubs veranstalten, schlug dann Helwig vor. An Aktivitäten sei dann Anfang Dezember wieder die Saisoneröffnung im Stubaital geplant. Für das geplante und beliebte Kinderskilager in Bernau seien jetzt schon Anfragen eingegangen.

Ende Dezember soll es wieder Ski- und Snowboardkurse für Kinder geben. Neu sei eine Kooperation mit dem Skiclub Höchenschwand, der das Küchenteam stellen würde, da sie immer die Höchenschwander Kinder mitgenommen hätten und diese viel Spaß hätten.

Der Brettle-Markt fand einen Tag nach der Hauptversammlung am vergangenen Samstag statt.