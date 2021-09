Alle fünf Jahre wählt die Feuerwehr einen neuen Kommandanten und seinen Stellvertreter. Für vier der fünf Abteilungen der Feuerwehr Waldshut-Tiengen standen in diesem Jahr Wahlen an. Formell muss der Gemeinderat seine Zustimmung erteilen. In der jüngsten Sitzung des Gremiums bestätigte das Gremium einstimmig die Wahlen aller acht Feuerwehrmänner. Die Abteilung Gurtweil wird weiterhin von Kommandant Ralf Rieple und seinem Stellvertreter Matthias Hauser geleitet. Ebenfalls wiedergewählt wurden Kommandant Alexander Kaiser und sein Stellvertreter Thomas Pesch für die Abteilung Waldshut.

Andreas Schlegel übernimmt neu die Leitung der Feuerwehrabteilung Ost, zu seinem Stellvertreter wurde Nico Stich bestellt. Ebenfalls neu im Amt sind für die Abteilung West Jan Tröndle als Kommandant und Stefan Wolber als sein Vize. „Wir haben eine tolle, sehr leistungsfähige Feuerwehr“, lobte Oberbürgermeister Philipp Frank in der Sitzung, in der er den acht Feuerwehrmännern ihre jeweilige Ernennungsurkunde überreichte.

Die Leistungsfähigkeit hat sich Philipp Frank zufolge bei den beiden Großeinsätzen während der Sommerferien an zwei Schulen in Waldshut gezeigt. Mitte August stürzte ein Jugendlicher, der nachts mit Freunden auf das Dach der Realschule geklettert war, 20 Meter tief in einen Abluftschacht. Die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Waldshut-Tiengen befreite den nur leicht verletzten 18-Jährigen mit einer Seilwinde.

Ende August forderte eine Rauchentwicklung die Einsatzkräfte auf dem Speicher des Hochrhein-Gymnasiums. „Die Feuerwehr Waldshut-Tiengen und auch die Kollegen der benachbarten Feuerwehren hatten in diesem Einsatz einen wahrlichen Knochenjob geleistet. Stetig unter Atemschutz, in dauerhafter gebückter und knieender Körperhaltung galt es die Flockungdämmung aus dem Kriechspeicher zu räumen“, schreibt die Feuerwehr Waldshut-Tiengen über diesen Einsatz. Oberbürgermeister Philipp Frank teilte im Gemeinderat mit, dass die Stadt als Dank für die Kameradschaftskassen der Abteilungen Waldshut-Tiengen, Lauchringen, Dogern und Albbruck jeweils 500 Euro spenden werde. Das Hochrhein-Gymnasium beabsichtige laut Frank die Summe jeweils um 100 Euro aufzustocken.

In der Sitzung stimmten die Mitglieder zudem einstimmig der Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs zu.