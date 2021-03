von Pirmin Kramer

Im März 2013 stahl ein Mann fünf Bilder aus dem Stadthaus im schweizerischen Baden. Die Kunstwerke sind bis heute nicht wieder aufgetaucht. Zwei Fragen beschäftigen noch immer: Wer ist der Dieb? Und welches Motiv hatte er? Claudia Spinelli ist als Leiterin des Kunstraums Baden für den städtischen Kunstbesitz verantwortlich. Eines kann sie auch acht Jahre nach dem Diebstahl von fünf Bildern aus dem Stadthaus nicht verstehen: „Ich frage mich bis heute, warum der Mann diese Bilder überhaupt klaute.“ Der Gesamtwert betrage nur ungefähr 2250 Franken. „Dafür lohnt sich doch kein Diebstahl. Vielleicht fand der Dieb die Bilder einfach besonders schön und gelungen. Oder möglicherweise hatte er einen persönlichen Bezug zu den Bildern.“

Für den Diebstahl brauchte er drei Minuten. Dass es sich um einen Mann handelte, der die Bilder stahl, zeigen die Bilder der Überwachungskameras. Sie filmten ihn aber nur von oben – um wen es sich beim Dieb handelt, ist bis heute unklar.

Was an jenem Donnerstag vor acht Jahren vor sich ging, erklärte Max Romann, stellvertretender Kommandant der Stadtpolizei Baden, den Medien tags darauf so: „Auf dem Video der Überwachungskamera ist zu erkennen, wie der Mann um 8.20 Uhr das Stadthaus betrat. Drei Minuten später verließ er das Gebäude mit zwei gefüllten Taschen.“ Der Mann sei im Gebäude einem Angestellten aufgefallen, da er sich am Kopierer zu schaffen machte, obwohl dieser nur mit einem Badge bedienbar ist. Der Angestellte habe sich aber nichts weiter dabei gedacht und ging weiter.

Aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer ging die Polizei davon aus, dass der Mann gezielt vorging. In einem ersten Moment war unklar, um was für Bilder es sich handelte. „Obwohl die Angestellten jeden Tag daran vorbeigehen, konnte uns niemand Auskunft darüber geben“, sagte Max Romann einen Tag nach dem Diebstahl.

Claudia Spinelli erklärt: Gemalt hat die Bilder Heinrich Gisler, geboren in Basel 1918 und gestorben im Jahr 2011 in Oftringen. Entstanden sind die Werke 1992. Die Größe beträgt 22×22 Zentimeter, als Technik hat der Maler Acryl auf Karton verwendet.

Kunst nicht besonders wertvoll

„Es handelt sich um sehr dekorative, geometrische Kunst, die aber wie gesagt nicht besonders wertvoll ist. Es gibt sicher aufregendere Kunstwerke in der Stadt“, sagt sie. „Zuerst ist es manchen Angestellten der Stadt darum gar nicht aufgefallen, dass die Bilder fehlten.“

Eine These für den Diebstahl hält sich bis heute: „Weil sich auf demselben Korridor wie die Bilder auch das Inkassobüro befindet, gibt es Stimmen, die glauben, er habe Ärger mit der Steuerbehörde gehabt und sich rächen wollen.“

Vielleicht, sagt Claudia Spinelli, gehe die Geschichte ja gleich aus wie bei einem anderen Bilderklau in Baden. Am 31. Oktober 1992 wurde das Bild mit dem Namen „Umweltverschmutzungswiedersehn“ des legendären Badener Künstlers Erico Schommer im Kurtheater gestohlen. Es zeigt die Badener Altstadt mit einem Abfallberg auf einer Straßenseite. Zwölf Jahre nach der Tat legte der reuige Dieb das Gemälde vor die Haustür der Kulturredakteurin und früheren Stadtgaleristin Sabine Altorfer – mit der Bitte, das Kunstwerk der Stadt Baden zurückzugeben, zu restaurieren und wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.