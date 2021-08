von Manfred Dinort

Gut gewirtschaftet hat die Baugenossenschaft Tiengen, die für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresgewinn von knapp 30.000 Euro ausweist, trotz der Corona-bedingten schwierigen Umstände. Bei der Hauptversammlung sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Müller: „Seit Anfang 2020 hat die Pandemie auf unser Leben, Arbeiten und unseren gesamten Tagesablauf großen Einfluss genommen, wir mussten mit deutlichen Einschränkungen zurechtkommen.“

Die Genossenschaft Die Baugenossenschaft Tiengen, gegründet 1924, hat sich zu einer Vermietungsgenossenschaft entwickelt. Vermietet werden Wohnungen, Garagen und Stellplätze an Privatpersonen, die Mitglieder der Genossenschaft sind. Im Bestand sind 33 Gebäude mit 163 Wohnungen, 42 Garagen, 78 Stellplätzen und einer Geschäftsstelle in der Schillerstraße. 2020 betrug die durchschnittliche Kaltmiete 5,24 Euro je Quadratmeter. Der Mitgliederstand erhöhte sich 2020 um zehn auf 301 Mitglieder. Die Bilanzsumme ging von 3,91 Millionen Euro (2019) auf 3,63 Millionen (2020) zurück.

Die Pandemie habe dazu geführt, dass bei der Digitalisierung erhebliche Fortschritte erzielt wurden. Trotzdem, so stellte Geschäftsführerin Dagmer Bodmer fest, seien die Ausfälle in Hinblick auf die Mieteinnahmen gering geblieben. Aufgrund der Lage wurde im vergangenen Jahr auf Präsenzsitzungen verzichtet, alle anstehenden Entscheidungen und Absprachen erfolgten kontaktlos, über Internet oder Telefon.

Auch die Mitgliederversammlung wurde schriftlich abgehalten, eine Verfahrensweise, die aufwendig und schwierig gewesen sei. Das Gleiche galt für die Wahlen des Aufsichtsrats, bei denen alle Ämter bestätigt wurden: Vorsitzender Wolfgang Müller, Stellvertreter Bernhard Gäßler, Schriftführerin Ingrid Eble und Beisitzer Axel Gmyrek.

Das Geschäftsjahr 2020 sei wieder durch Reparaturen, Sanierungen und Modernisierungen des Wohnungsbestandes geprägt gewesen, berichtete Dagmar Bodmer. In den vergangenen zehn Jahren wurden rund 4,7 Millionen Euro für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ausgegeben. 2020 wurden in zwölf Häusern Modernisierungen und in sieben Gebäuden energetische Sanierungen ausgeführt. Ziel sei es gewesen, Leerstände zu vermeiden und die Wohnungen schnellstmöglich zu vermieten. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum bleibe hoch, die im Schnitt höheren Mietpreise auf dem Markt hätten für ein reges Interesse am genossenschaftlichen Wohnraum gesorgt.