Es ist anzunehmen, dass der frühere Waldshut-Tiengener Oberbürgermeister nach seinen insgesamt 24 Amtsjahren (hinzu kommen noch die vorangegangenen Stellen bei anderen Behörden) über eine auskömmliche Pension verfügt. Schon insofern besteht angesichts einer Wette, auf die sich Martin Albers jetzt eingelassen hat, kein Anlass zur Sorge. Hinzu kommt, dass der Einsatz, ein Abendessen in einem Brauereigasthof der Region, sich in überschaubaren Grenzen hält. Da spielt es nun fast schon keine Rolle mehr, ob das frühere Stadtoberhaupt nun gewinnt oder verliert.

Albers, der heute wieder in seiner Heimatstadt Achern lebt, aber nach wie vor über die sozialen Netzwerke das Geschehen am Hochrhein verfolgt, hatte mit einem anderen Teilnehmer (nennen wir ihn hier mal aus Datenschutzgründen Herr Meier) im Internet eine Diskussion über das Dauerthema Hochrhein-Autobahn geführt. Herr Meier („Ich bin jetzt 66“) schrieb an den Ex-OB, was auch viele andere Bürger denken: „Weder Sie noch ich werden es erleben, dass der Verkehr auf einer A 98 an Waldshut vorbeifährt.“ Der frühere Rathaus-Chef (Jahrgang 1953 und damit altersmäßig in der gleichen Liga) reagierte mit dem besagten Wettangebot, das Herr Meier annahm und wie folgt lautet: Wenn bis zum 30. Juli 2025 das Planfeststellungsverfahren für die Umfahrung Waldshut nicht eingeleitet ist, übernimmt Albers die Wirtshaus-Rechnung – andernfalls muss sein Kontrahent zahlen. Seinen Optimismus gründet der Ex-OB übrigens darauf, dass heute die Planungsgesellschaft Deges mit dem Endlos-Projekt befasst ist. Fast schon vergessen scheint jedoch, dass schon vor 14 Jahren vom Regierungspräsidium eine amtliche Planung vorgestellt wurde, an deren Realisierung sich angesichts des Glaubenskriegs „Berg oder Tal“ aber letztendlich kein Mandatsträger die Finger verbrennen wollte. Dabei war es ein führender Kommunalpolitiker aus der Großen Kreisstadt, der damals erklärte: „Mit dieser Trasse soll es jetzt auf jeden Fall weitergehen.“ Wer nun wettet, dass es sich bei der zitierten Persönlichkeit um den damals amtierenden OB Albers handelte, hat schon gewonnen.