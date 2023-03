„Drei, zwei, eins“ – der Countdown für das 17. World-Town-Festival 2023 in Waldshut-Tiengen läuft. Und bereits am Donnerstag, 16. März, startet der außergewöhnliche Musikreigen um 19 Uhr mit Yumi Ito in der Stadtscheuer Waldshut und endet nach drei weiteren musikalischen Topereignissen mit Cristina Branco, Cairo Steps und der Akkordeonale am 20. Mai mit Luca Bassanese auf dem Dorfplatz in Breitenfeld.

„Wir freuen uns riesig darauf, ein paar international große Nummern anbieten zu können“, sagt Kulturamtsleiterin Kerstin Simon im Pressegespräch. Und sie ergänzt: „Es sind Weltstars“, die in den nächsten zweieinhalb Monaten mit ihrer je besonderen Musikbotschaft in die Stadt kommen werden. Zuerst ist es eine der besten Jazzmusikerinnen der Schweiz, Yumi Ito, die in ihrer Musik vielfältige Geschichten verpackt. Die japanisch-polnisch-stämmige Musikerin tritt regelmäßig in der ganzen Welt auf.

Hier gibt es Tickets Der Eintritt kostet einzeln 19 Euro. Festivaltickets für alle fünf Veranstaltungen gibt es für 79 Euro inklusive jeweils eines Freigetränkes. Der Vorverkauf der Einzeltickets findet über die Tourist-Information in Waldshut (07751 833200), die Buchhandlung Kögel in Tiengen (07741 7670) sowie online über www.reservix.de statt. Resttickets sind an der Abendkasse erhältlich. Das Festivalticket für alle fünf Veranstaltungen ist bei der Tourist-Information erhältlich.

Dann kommt Cristina Branco, eine der großen Stimmen des Neo-Fado in die Stadthalle Waldshut. In ihren Liedern erzählt sie von den klassischen Themen des in Portugal beheimateten Fado, von unglücklicher Liebe, von der Sehnsucht nach einer besseren Zukunft.

Das Ensemble „Cairo Steps“ mit virtuosen Soli und meditativen Klangwelten verfolgt die Vision, kulturelle, politische und religiöse Grenzen zu überschreiten und Brücken zwischen Okzident und Orient auszubauen.

Die Termine des World-Town-Festivals 16. März, 19 Uhr: Yumi Ito in der Stadtscheuer Waldshut



25. März, 20 Uhr: Cristina Branco in der Stadthalle Waldshut



1. April, 20 Uhr: Cairo Steps in der Stadthalle Waldshut



13. Mai, 20 Uhr: Akkordeonale im Katholischen Gemeindehaus in Waldshut



20. Mai, 19 Uhr: Luca Bassanese auf dem Dorfplatz in Breitenfeld (bei Regen im Pfarrzentrum in Tiengen).





„Akkordeon vom Feinsten“, das verspricht die internationale siebenköpfige Künstlergruppe mit dem Namen „Akkordeonale“ im Frühlingsmonat Mai. Die Musiker präsentieren mit slowenischer Seele und französischem Tastenzauber afrikanisch gefärbte Chansons und brillieren mit niederländischer Klangästhetik sowie grooviger Perkussion.

Musik der Welt zu Gast in Waldshut-Tiengen, das hat dieses Quartett des Kulturamtes sich auf die Fahne geschrieben. Und hier werfen sie einen letzten Blick auf das morgen beginnende 17. World-Town-Festival 2023 der Stadt Waldshut-Tiengen. Es ist das Organisationsteam mit Kerstin Simon (rechts) -Kulturamtsleiterin- zusammen mit den Michael Rudigier, Layla Nieden (links) und Stefanie Koke. Insgesamt fünf Topevents mit hochwertiger Musik der Spitzenklasse warten auf die Musikliebhaber, so Kerstin Simon. Foto Alfred Scheuble | Bild: ASG

Den musikalischen Abschluss des 17. World-Town-Festivals 2023 markiert schließlich der italienische Liedermacher Luca Bassanes. Er wird mit seinem Sextett Ende Mai als Troubadour, Poet und Umweltaktivist italienische Lebensfreude auf den Dorfplatz in Breitenfeld mitbringen. Und es ist durchaus möglich, dass dieses Konzert des „Piccola Orchestra Popolare“ zu einer ausgelassenen Tanzparty mutieren wird.

Den musikalischen Abschluss des 17. World-Town-Festivals markiert der italienische Liedermacher Luca Bassanes. Er wird mit seinem internationalen Sextett Ende Mai als Troubadour, Poet und Umweltaktivist italienische Lebensfreude auf den Dorfplatz in Breitenfeld mitbringen. | Bild: Stefano Florio

Die Musikliebhaber erwartet auf jeden Fall ein Mix aus Jazz und Weltmusik mit professionellen Vollblutmusikern. Und die Kulturamtsleiterin verspricht „hochwertige Musik der Spitzenklasse“. Simon fügt an: „Wir sind stolz auf das Programm.“