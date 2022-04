Auf den Bühnen in Waldshut-Tiengen sind wieder Klänge aus aller Welt zu hören. Nach einer coronabedingten Zwangspause findet wieder das World-Town-Festival statt. 2020 musste das 14. World-Town-Festival ausfallen, einige Konzerte der 14. Ausgabe wurden 2021 nachgeholt. Bei dem mittlerweile 16. Festival treten vom 9. April bis 3. Juni Künstler aus Deutschland, Kanada, Polen, Kuba, Österreich und der Ukraine auf.

Was ist das World-Town-Festival?

„Beim 16. World-Town-Festival begegnen sich die verschiedensten Stilrichtungen der Weltmusik zu einem rauschenden Fest der Klänge“, heißt es in der Ankündigung des Kulturamts der Stadt Waldshut-Tiengen. Vom 9. April bis zum 3. Juni treten fünf Musik-Kombos aus Europa und Übersee an vier Spielorten in Waldshut-Tiengen auf.

Welche Künstler stehen auf der Bühne?

Duo Marla und David Celia aus Kandada

Zum Auftakt spielt das deutsch-kanadische Duo Marla und David Celia am Samstag, 9. April, 20 Uhr, in der Stadtscheuer Waldshut Lieder aus ihrem zweiten Album „Indistinct Chatter“. Die Besucher erwarten laut Ankündigung einen sommerlichen 70er-Vibe, Drumbeats wie bei Phil Spector und geklimperte Akkorde mit einem Schuss Nilsson-Exzentrität.

Marla & David Celia spielen am Samstag, 9. April, um 20 Uhr, in der Stadtscheuer Waldshut. | Bild: Theo Looijmans

Streichquintett Volosi aus Polen

Am Donnerstag, 28. April, 19 Uhr, erwartet das Publikum in der Stadthalle Waldshut das vielfach ausgezeichnete polnische Streichquintett Volosi. Auf dem Programm stehen virtuose Jazzimprovisationen, traditionelle Karpatenmusik und Klassik.

Am 28. April, 19 Uhr, stehen Volosi auf der Bühne in der Stadthalle Waldshut. | Bild: Illya Kankrov

Ana Carla Maza aus Kuba

Die Kubanerin Ana Carla Maza steht am Freitag, 6. Mai, 20 Uhr, auf der Bühne in der Stadtscheuer. Die Besucher erwarten laut Ankündigung eine kristallklare Stimme und leidenschaftliches Cellospiel. Die 26-jährige Musikerin geht in ihrem zweiten Album „Bahía“ auf Spurensuche in Südamerika.

Ana Carla Maza tritt am 6. Mai, 20 Uhr, in der Stadtscheuer Waldshut auf. | Bild: 24 images

Quartett Klakradl aus Österreich

Mit dem Programm „Ghupft und Ghatscht“ kommt das Kärntner Quartett Klakradl am Samstag, 28. Mai, 20 Uhr, in die Grieshabervier-Halle in Waldshut (Nachholkonzert vom 14. Festival 2020). Laut Kulturamt trifft bei ihrem Auftritt „musikalische Virtuosität auf bodenständige Texte, strenge Kammermusik auf experimentelle Auszucker und geselliges Humptata auf große Lyrik“, alles garniert mit Kärntner Dialekt.

Klakradl treten am 28. Mai, 20 Uhr, in der Grieshabervier-Halle in Waldshut auf. | Bild: Stefan Grauf-Sixt

Quartett Leléka aus Berlin

Zum Abschluss steht am Freitag, 3. Juni, 20 Uhr, der Auftritt des multikulturellen Berliner Quartett Leléka um die ukrainische Sängerin Leléka in der Stadthalle Waldshut an. Die Besucher dürfen sich laut Kulturamt auf dynamisch groovende Passagen, zarte Folk-Balladentöne und eine zeitgemäße Jazzsprache freuen.

Leléka kommt am 3. Juni, 20 Uhr in die Stadthalle Waldshut. | Bild: Dorvile Sermokas

Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt für die einzelnen Konzerte kostet zwischen 19 und 23 Euro (ermäßigt 14 bis 18 Euro). Festivalgängern, die alle Konzerte besuchen möchten, empfiehlt das Kulturamt das Festivalticket für 79 Euro (ermäßigt 49 Euro). Darin enthalten sind der Eintritt für alle fünf Veranstaltungen und jeweils ein Freigetränk.

Das Programm auf einen Blick 9. April, 20 Uhr, Stadtscheuer Waldshut: Marla & David Celia. Eintritt 19 Euro, ermäßigt 14 Euro.

28. April, 19 Uhr, Stadthalle Waldshut: Volosi. Eintritt 23 Euro, ermäßigt 18 Euro.

6. Mai, 20 Uhr, Stadtscheuer Waldshut: Ana Carla Maza. Eintritt 19 Euro, ermäßigt 14 Euro.

28. Mai, 20 Uhr, Grieshabervier-Halle Waldshut: Klakradl. Eintritt 21 Euro, ermäßigt 16 Euro.

3. Juni, 20 Uhr, Stadthalle Waldshut: Leléka. Eintritt 21 Euro, ermäßigt 16 Euro.

Wo gibt es die Karten?

Die Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Waldshut (Telefon 07751/833200), die Buchhandlung Kögel Tiengen (07741/7670) sowie im Internet (www.reservix.de). Das Festival-Ticket gibt es in der Tourist-Information in Waldshut. Resttickets sind an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.world-town-festival.de)

Welche Corona-Maßnahmen gelten?

Der Besuch der Veranstaltungen unterliegt den aktuellen Bestimmungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Das Kulturamt empfiehlt weiterhin das Tragen einer FFP2- oder medizinische Maske.