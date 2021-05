Als Kontrast zur breiten Flaniermeile, als die sich die Waldshuter Kaiserstraße präsentiert, ist stets ein Spazierung durch die ebenfalls mittelalterliche, aber doch grundverschiedene Tiengener Innenstadt zu empfehlen. Die Hauptstraße ist deutlich schmaler als die Promenade der Schwesterstadt und krümmt sich zu einem leichten Bogen (der Legende nach, damit anno dazumals einfallende feindliche Truppen kein freies Schussfeld erhielten), und idyllische Gässchen laden zum Entdeckungsbummel ein.

Bekannt ist das historische Ensemble auch durch die vielen Wandbilder, die nicht nur mit geschichtsträchtigen Darstellungen und Beschreibungen aufwarten. An einem Gebäude in der Fußgängerzone ist, illustriert durch eine martialisch dreinblickende Gestalt mit Landsknechts-Trommel, ein kunstvoll aufgemalter Sinnspruch zu finden, formuliert in mittelalterlich anmutender Diktion und Schreibweise: „Die beste Rinckmauer ist der Statt – wenn sy einträchtig Bürger hatt“. Frei übersetzt in zeitgenössische Sprache könnte das wohl heißen: Bürgersolidarität ersetzt den besten Verteidigungswall. An die einstigen Befestigungsanlagen erinnert übrigens noch heute die Ringmauergasse. Und dokumentiert ist bekanntlich, dass eidgenössische Truppen im Jahr 1499 das Städtchen einnahmen und brandschatzten – eine Tragödie, die offenbar weder dicke Mauern noch der Zusammenhalt der Bürger abwenden konnten. In modernen Zeiten sind andere, aber nicht minder ernste Bedrohungen abzuwehren – zum Beispiel ein mikroskopisch kleiner Angreifer namens Corona-Virus. Dass in der Klettgau-Stadt, an den Gestaden der Wutach, das Kreisimpfzentrum zum regionalen Kampf gegen die Pandemie eingerichtet wurde, dürfte als besonderes Kapitel in die lokale Geschichtsschreibung eingehen.