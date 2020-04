Wer vor allem im kirchlichen Bereich mit Kinderchören arbeitet, bekommt im Herbst neue Impulse für das Repertoire für Auftritte und Proben: Der zweite Band des Freiburger Kinderchorbuchs wird im renommierten Stuttgarter Carus-Verlag erscheinen. Es enthält rund 100 geistliche und 40 weltliche Lieder. Teil des Bands ist eine CD der Erzdiözese Freiburg, auf der eine Auswahl von 35 der 140 Lieder zu hören sein wird. Fünf dieser Lieder singen Kinder und Jugendliche der Singschule Doremi der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena, die von Kantor Oliver Schwarz-Roosmann geleitet wird.

Die Singschule Bezirkskantor Oliver Schwarz-Roosmann ist Kirchenmusiker mit A-Diplom und Beauftragter für Kinderchorleitung der Erzdiözese Freiburg. Er hat die Singschule Doremi 2014 aus den Händen von Markus Mackowiak übernommen. Gegründet hat sie 2004 Sylvia Gerszak. Sie ist Teil der kirchenmusikalischen Angebote der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena und zählt rund 80 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Die Gruppen wirken bei der Gestaltung von Gottesdiensten mit, geben Konzerte, führen Krippenspiele und Musicals auf und besonders die Jugendkantorei unternimmt regelmäßig Chorreisen ins In- und Ausland. Oliver Schwarz-Roosmann sagt: „Die Kinder und Jugendlichen sollen richtig gut singen lernen und mit einem großen Kulturschatz in Berührung kommen und ihn lieben lernen.“ Musikalische Harmonien wirken sich nach seinen Erfahrungen positiv auf das Miteinander aus.

Die Titel sind fast alle Neueinstudierungen, entsprechend aufwendig war die Probenarbeit. Aber jetzt sind die fünf Lieder „im Kasten“, sprich: auf CD. 36 junge Gesangstalente der Singschule Doremi zwischen acht und 18 Jahren waren Anfang März in Achern-Fautenbach, wo die CD in der Jugendkirche professionell aufgenommen wurde. Die Kinder und Jugendlichen zeigten dabei auch Geduld und Ausdauer, denn für das optimale Ergebnis mussten sie jedes der fünf Lieder mehrere Male singen. Mehr als drei Stunden betrug die reine Aufnahmezeit.

Die Singschule Doremi singt auf der CD zwei liturgische Stücke, darunter mit „Heilig“ ein Titel, zu dem Oliver Schwarz-Roosmann die Melodie geschrieben hat. Außerdem darauf zu hören sind drei Lieder zum Kirchenjahr wie „Gott ist ganz leise“ zum Advent und zwei weltliche Lieder, das eine ist mit „La Marmotte“ ein Lied von Beethoven mit Text von Goethe.

Im November dieses Jahr wird das neue Freiburger Kinderchorbuch mit der dazu gehörigen CD in einem Festakt in der Freiburger Domsingschule der Öffentlichkeit übergeben. Zusätzlich wird ein feierlicher Gottesdienst im Freiburger Münster stattfinden. Die an der CD-Aufnahme beteiligten Chöre werden ihn mitgestalten und Lieder aus dem Kinderchorbuch singen.

Neben der Singschule Doremi wirkten vier weitere Chöre der Erzdiözese Freiburg bei der CD-Aufnahme mit. Das neue Kinderchorbuch wird auch Bilder enthalten, die im Rahmen eines Malwettbwerbs für Kinder entstanden sind. Lydia Lautner von der Singschule Doremi hat dabei beste Chancen, mit ihrem Bild vertreten zu sein, denn es wurde bereits mit einem Preis ausgezeichnet.

„Singschule nimmt herausragende Stellung ein“

Kantor Oliver Schwarz-Roosmann (52) ist mit seiner Ehefrau, Kantorin Anne Roosmann, für die Kirchenmusik in der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena zuständig. Seit 2014 leitet er die Singschule Doremi an Liebfrauen Waldshut, in der rund 80 Kinder und Jugendliche von fünf bis 21 Jahren singen. Er lebt mit seiner Ehefrau und drei Kindern in Dogern.

Herr Schwarz-Roosmann, wie ist es zu der Mitwirkung der Singschule Doremi bei der CD zum neuen Kinderchorbuch gekommen?

Die Singschule Doremi nimmt innerhalb der Erzdiözese Freiburg eine herausragende Stellung ein, weil die Kirchenmusikerstelle in Waldshut-Tiengen eine der beiden diözesanen Schwerpunktstellen für Kinderchorleitung ist. Als hauptamtlicher Kirchenmusiker der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena bin ich deshalb zugleich einer der beiden diözesanen Beauftragten für Kinderchorleitung und in dieser Funktion Mitherausgeber des Buchs. Alle Chöre der Herausgeber, das sind außer mir vier weitere Kantoren aus verschiedenen Orten der Erzdiözese, sind an der CD beteiligt.

Wie haben Sie die Lieder ausgewählt?

Wir fünf Herausgeber haben uns seit Ende 2017 mehrmals getroffen und Hunderte von Liedern gesungen, besprochen, bewertet und danach eine Auswahl von rund 140 Liedern getroffen. Wo sich aus unserer Perspektive wichtige inhaltliche Lücken auftaten, haben wir und weitere Kollegen rund 35 Lieder neu komponiert. Auch für Ostern und Pfingsten sind jetzt gute Lieder zu finden. Außerdem haben wir für die meisten Lieder Klavierbegleitsätze geschrieben.

Welchen Zweck soll das Kinderchorbuch erfüllen, an dem Sie als Mitherausgeber mitwirken?

Es soll die ganze Bandbreite einer Kinderchorarbeit widerspiegeln und besonders nebenberuflichen Kinderchorleitern Perspektiven eröffnen. Es enthält leichte Lieder für Kinder ab dem Vorschulalter bis hin zu anspruchsvollen Liedern für fortgeschrittene Chöre. Sie stammen aus dem 17., 18. 19. und frühen 20. Jahrhundert, ebenso aufgenommen haben wir Volkslieder und moderne Lieder etwa aus dem Popularbereich.