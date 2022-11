von Ursula Freudig

Auch wenn sich jeder mehr Sonne und zumindest zweistellige Plusgrade gewünscht habe dürfte – unter dem Strich hat der Sonntagsverkauf mit einem Herbstmarkt als Rahmenprogramm Groß und Klein viel Spaß gemacht. Nach verhaltenem Beginn bummelten immer mehr Menschen durch die Kaiserstraße und die Geschäfte. Der Sonntagsverkauf des Werbe- und Förderungskreises (W+F) bot jene Kombination, die erfahrungsgemäß gut ankommt: Eine entspannte Einkaufsatmosphäre und vor den Ladentüren buntes Leben.

Mit Verstärkung: Beim Lied „Alpenglocken“ unterstützten das Duo Kaltenbrunn Emma und ihr Vater Bernd aus Lauchringen sowie Max (rechts) aus Rafz (CH), wie es geht, zeigte Silvia Kaltenbrunn (Vierte von links). | Bild: Ursula Freudig

Von 12 bis 17 Uhr erlebten die Besucher, unter ihnen auch viele Schweizer Gäste, kurzweilige Stunden. Auf Schritt und Tritt trafen die Flanierenden in der Kaiserstraße auf Angebote zum Schau-en, Verweilen und Genießen. Herbst und Ernte gehören zusammen. Das wohl schönste „Herbstbild“ mit dem Charme vergangener Zeiten boten die Drescherburschen Estelberg aus Albbruck.

Schöner Anblick: Die Drescherburschen Estelberg zeigten beim Sonntagsverkauf mit Herbstmarkt, wir früher aus Getreide das Korn gewonnen wurde, hier fliegen die Dreschflegel auf Weizen. | Bild: Ursula Freudig

Umringt von Zuschauern, erklärten und zeigten sie in drei Vorführungen, wie früher Getreide bearbeitet wurde, um das Korn daraus zu gewinnen. Am Anfang stand die pure Manneskraft, was die Drescherburschen aufs Schönste mit Dreschflegeln zeigten und dies selbstverständlich im Takt.

Besondere Überraschung: Im „Rümmele“ gab es beim Sonntagsverkauf für die Kunden Plätzchen frisch aus dem Ofen und frisch gemixte Smoothies. Darüber freuen sich hier Andrea und Matthias Indlekofer aus Dogern. | Bild: Ursula Freudig

Nebenan unterhielt das Duo Kaltenbrunn aus Löffingen mit Akkordeon, Gitarre und Gesang die Besucher mit volkstümlichen Melodien. Die Besucher trafen beim Herbstmarkt auf mehr als zehn Stände, die fast alle in der Hand von regionalen Anbietern waren. Sie verkauften unter anderem Wildburger, heiße Maroni, frisch geröstete Mandeln, Secondhand-Kinderkleidung und Schmuck aus Besteck.

Bummeln und entdecken: Diese Gruppe machte in der Kaiserstraße am Stand des Waldshuter Secondhand-Kinderladens Calimero Halt. | Bild: Ursula Freudig

Für die Kinder fuhr ein Karussell und sie konnten sich Zöpfe flechten lassen. In oder vor einigen Geschäften warteten zusätzlich besondere Überraschungen auf die Besucher. Der W+F als Veranstalter hatte es sich nicht nehmen lassen, selbst einen Stand zu betreiben.

Deftige Herbstgenüsse: Am Stand des Werbe- und Förderungskreises Waldshut verwöhnten Margarete Lenz (von links), Marcel Herrmann, Sylvia De Paola, Christian Straub und Uschi Hank sich selbst und die Besucher mit Zwiebelkuchen und Suser. | Bild: Ursula Freudig

Passend zum Herbst boten die W+F-Mitglieder Margarete Lenz, Sylvia De Paola und Marcel Herrmann Zwiebelkuchen und Suser an. Das Fazit von Margarete Lenz fiel positiv aus: „Es war ein Wetter, bei dem man gern in warmen Geschäften einkaufen ging, aber auch für draußen zum Flanieren waren die Temperaturen noch in Ordnung – wir sind zufrieden.“

Auf Shoppingtour: Melanie Dorfmeister (links) und Mareike Roth aus Lauchringen nutzen den Sonntagsverkauf, um sich entspannt in Modegeschäften umzusehen. | Bild: Ursula Freudig