Das Zeltlager der Ministranten aus Waldshut ist vor gut einer Woche zu Ende gegangen. Nachdem es 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, verbrachten die Minis WT dieses Jahr wie gewohnt die ersten beiden Wochen der Sommerferien auf dem Zeltplatz. Unter dem Motto „Ho(l)lywood – Irgendwas mit Filmen“ fand das Lager 2021 in Adelmühle bei Ravensburg statt. Dies schreiben die Ministranten in einer Pressemitteilung.

Die Vorgaben

Die rund 75 Teilnehmer haben demnach trotz der Corona-Auflagen und des eher trüben Sommerwetters schöne 13 Tage miteinander verbracht. Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung mussten sich die Teilnehmer in drei kleinere Gruppen aufteilen sowie in regelmäßigen Abständen auf das Coronavirus testen lassen.

Auch vom Programm her war wieder einiges geboten: Sportturniere, Lagerolympiade, Krimi-Dinner, Geländespiele sowie am letzten Tag ein Ausflug zu einem Badesee in der Nähe. Bei Regenwetter wurden die Kinder durch eigene Versionen von „TV Total“ oder „Wetten, dass...?“ unterhalten. Doch auch das Religiöse kam nicht zu kurz: So feierten die Minis jeweils Gottesdienste an den beiden Sonntagen, einer wurde von Pater Bernhard gestaltet, der extra aus Waldshut anreiste. Auch Gemeindereferentin Nadja Schilli stattete dem Lager ihren Besuch ab.

Die Nachbereitung

Nach 13 gelungenen Tagen ging es mit dem Reisebus wieder nach Hause. Für die Leiter standen danach noch zwei Tage Arbeit an, in denen alle Zelte sowie das gesamte Material gesäubert, getrocknet und sortiert wurden.

Weitere Pläne

Die Minis freuen sich jetzt schon auf den Lagergottesdienst am Ende der Sommerferien sowie den Lagerabend, um sich an die tolle Zeit zu erinnern. Sie bedanken sich außerdem bei allen Sponsoren und Unterstützern, die das Lager 2021 möglich gemacht haben, schreiben sie in der Mitteilung.