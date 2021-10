von Ursula Freudig waldshut.redaktion@suedkurier.de

„Davidenko hat in seinen Arbeiten seine Verzweiflung an der Sucht deutlich gemacht“, sagte Roswitha Klotz-Birk bei der Vernissage zu einer Ausstellung in der evangelischen Versöhnungskirche in Waldshut. Zu sehen sind Zeichnungen und Linolschnitte von Jakob Kasimir Davidenko.

Er wurde 1951 in München geboren, war mit Roswitha Klotz-Birk verheiratet, und starb mit 28 Jahren im Landkreis Waldshut an den Folgen seiner Alkoholkrankheit. Die Arbeiten Davidenkos zeigen mit teilweise drastischer Deutlichkeit sein Gefangensein in und sein Leiden an der Sucht. Einige Arbeiten sind auch hoffnungsvoller und stehen für sein Verlangen, aus der Sucht herauszukommen.

Mit diesem Bild drückt Davidenko sein Verlangen aus, aus der Sucht rauszukommen. | Bild: Ursula Freudig

Angelegt ist die Ausstellung als Präventionsprojekt mit den drei Blöcken: Wege in die Sucht, Verzweiflung in der Sucht, und Wege aus der Sucht. Die Vernissage war gleichzeitig Start für eine neue Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes, die sich ab sofort regelmäßig in der Versöhnungskirche trifft und Suchtkranken und ihre Angehörigen offen steht.

Die Ausstellung Geöffnet ist die „Davidenko-Ausstellung“ in der Waldshuter Versöhnungskirche bis 29. Oktober jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.30 Uhr und 12 Uhr sowie Montag und Mittwoch 15 Uhr bis 17.30 Uhr. Die Gruppe Die Blaukreuz-Selbsthilfegruppe trifft sich jeden Montag, 19 Uhr, in der Versöhnungskirche. Leiterin ist Roswitha Klotz-Birk. Kontakt über E-Mail (blaueskreuz.waldshut-tiengen@web.de) oder telefonisch unter 01520/397 00 41.

Roswitha Klotz-Birk, die viele Jahre die Fachstelle Sucht in Waldshut geleitet hat, ist ehrenamtliche Leiterin der Gruppe. Über 50 Interessierte waren zu der Vernissage gekommen. Neben Klotz-Birk traten Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig (evangelische Kirchengemeinde Waldshut) und Hans-Ekkehart Reimann (Blaukreuz-Referent für Baden-Württemberg) ans Mikrofon.

Teilweise mit wenigen Strichen hat Davidenko in seinen Arbeiten seine Verzweiflung an der Sucht ausgedrückt. | Bild: Ursula Freudig

Bopp-Hartwig nannte Hilfe für Suchtkranke eine konkrete Form der Nächstenliebe und drückte die Hoffnung aus, dass die Ausstellung dazu beiträgt, das Thema Sucht präsenter in der Öffentlichkeit zu machen. Reimann beleuchtete die Entwicklung des Blauen Kreuzes von 1877 an, seine christlichen Grundlagen und die untrennbare Verbindung von zeitlich begrenzter professioneller Therapie für Suchtkranke und fortgesetzter Begleitung durch Selbsthilfegruppen für eine dauerhafte Abstinenz der Betroffenen.

Bernd Keller (links) und Ottokar Sinnemann spielen bei der Vernissage Lieder, die Davidenko nahe waren. | Bild: Ursula Freudig

Die Vernissage wurde von Bernd Keller (Saxophon) und Ottokar Sinnemann (Gitarre) musikalisch umrahmt. Sie spielten Songs, die Davidenko – selbst ein begeisterter Gitarrist – Zeit seines Lebens nahe waren, beispielsweise von Jimi Hendrix.