von Ursula Freudig

Wenn Corona vorbei ist, beginnt für die Tiengener Pfadfinder der Yanktonai ein neues Kapitel der Stammesgeschichte: Dann wird in ihr neues Domizil in der Tiengener Berghausstraße 49 endlich buntes Pfadfinderleben einkehren. Von einer Wohnung in der Stadt wurde auf ein 2800 Quadratmeter großes Gelände mitten ins Grüne umgezogen.

Die Tiengener Pfadfinder Die Yanktonai (nordamerikanischer Indianerstamm) entstanden 1989 nach Trennung einer Gruppe vom Stamm der Elche (Waldshut). Grundpfeiler des Stammesleben sind regelmäßige Gruppentreffen und jährlich drei Lager vor Ort und auswärts. Der Stamm der Yanktonai zählt aktuell gut 50 Mitglieder im Alter von acht bis 25 Jahren. 2016 wurde ein Förderverein gegründet, um seine Arbeit und Angebote zu unterstützen. Die Yanktonai sind Mitglied im Bund der Pfadfinder und Pfadfinderinnen, Landesverband Baden-Württemberg, der politisch und weltanschaulich unabhängig ist und als freier Träger der Jugendarbeit als gemeinnützig anerkannt ist. Weitere Infos im Internet (www.pfadfinder-wt.de).

Einheimische werden die neue Adresse der Pfadfinder kennen: In der Berghausstraße 49 waren einst Vereinsheim und Gelände des Kleintierzuchtvereins Tiengen, der sich Ende 2018 aufgelöst hatte. Die Tiengener Pfadfinder mit ihrem Förderverein nutzten die Chance und bewarben sich bei der Stadt Waldshut-Tiengen als mögliche neue Pächter. Mit Erfolg. Im April 2019 wurde der Pachtvertrag geschlossen. Die Tiengener Grufti-Band kann laut Vertrag das Vereinsheim zeitweise mit nutzen. „Unter dem Strich war es eine bewusste Entscheidung der Stadt für die Kinder- und Jugendarbeit“, sagte Oberbürgermeister Philipp Frank bei einem Besuch auf dem Gelände.

Pfadfinder packen kräftig an

Auch wenn wegen Corona in den vergangenen Monaten nicht gearbeitet werden konnte, hat sich dort schon sehr viel getan. In vielen Stunden, meistens an Wochenenden, haben die Pfadfinder kräftig angepackt: Der große Versammlungsraum wurde entkernt, neu gestrichen und bekam einen neuen Boden und LED-Lampen. Im Mittelpunkt der Arbeiten stand weiterhin die Neugestaltung der ehemaligen Ställe der Kleintierzüchter. Sie wurden umgebaut und hergerichtet, um sie als Gartenhäuschen nützen zu können. Sieben Gartenhäuschen hat der Förderverein bereits fest an Familien mit Kindern untervermietet. Unmengen von Bauschutt sind bei den bisherigen Arbeiten schon angefallen, teilweise musste auch Sondermüll fachmännisch entsorgt werden. Der Umbau der Küche ist auch bereits fertig.

Jugendarbeit leidet unter Corona

Sobald Corona es zulässt, werden die restlichen Arbeiten ausgeführt: Der Gruppenleiterraum muss noch hergerichtet werden, ebenso der letzte Stall und die große Wiese vor dem Vereinsheim. Dass auf ihr bald Zelte stehen werden, ist jetzt die Hoffnung aller. „Unsere Jugendarbeit hat durch Corona schon sehr gelitten, keine Treffen, keine Lager“, fasst Alexander Schmidle, Vorsitzender des Fördervereins, das aktuelle Vereinsleben zusammen. Ein paar Eltern haben ihre Kinder mittlerweile sogar schon aus dem Verein abgemeldet. „Wir hoffen, dass im Sommer noch was möglich ist“, so Matthias Rutschmann, Kassierer des Fördervereins. Oberbürgermeister Philipp Frank kann sich gut vorstellen, dass Pfadfinder allgemein nach Corona neuen Aufwind bekommen, weil sie das ermöglichen, was während der Pandemie bei den Kindern und Jugendlichen zu kurz gekommen ist: Gemeinschaftliche Aktivitäten, drinnen und vor allem draußen in der freien Natur.