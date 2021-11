Zum Bürgermeister von Tiengen gewählt wurde am 10. August 1951 der 45-jährige Diplom-Volkswirt Georg Möllmann aus Freiburg. Er trat bis 1961 die Nachfolge des verstorbenen Bürgermeisters Hürst an. Damals wählten Gemeinden über 5000 Einwohner – im Juli 1951 zählte Tiengen 5072 Einwohner – den Bürgermeister durch den Gemeinderat. Für die SPD erklärte Stadtrat Großhans, an der Abstimmung nicht teilzunehmen, weil der Bürgermeister nicht durch die Bevölkerung gewählt wurde. Auch die DKP nahm an der Abstimmung nicht teil, sodass Möllmann mit den fünf Stimmen von CDU und DP (Deutsche Partei) ins Amt kam.

Kreis Waldshut „Orange the World“: Zonta-Club setzt mit Beleuchtungsaktion auch am Hochrhein ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen Das könnte Sie auch interessieren

Das war er drei Monate später wieder los. Die Gemeinderäte von SPD, der damals noch zugelassenen DKP (Deutsche Kommunistische Partei) sowie der Freien Wähler hatten die Wahl beim Verwaltungsgericht in Konstanz angefochten. Das Gericht erklärte am 23. November 1951 die Wahl für ungültig. Der Grund: Nach der damaligen Gemeindeordnung wurde der Bürgermeister von Kommunen unter 5000 Einwohnern vom Volk gewählt, in Kommunen über 5000 Einwohnern vom Gemeinderat. Als Stichtag zur Feststellung der Einwohnerzahl galt nun aber nicht die gegenwärtige Einwohnerzahl, sondern die Einwohnerzahl der letzten Volkszählung. Diese hatte im Jahr 1948 stattgefunden und für Tiengen eine Bevölkerungszahl von 4690 ergeben. Georg Möllmann hätte also durch die Einwohner gewählt werden müssen. Die Entscheidung des Gerichts wirbelte in Tiengen viel Staub auf, während der Gemeinderat seinem Ärger Luft machte, vom Landratsamt in Sachen Stichtagsregelung bezüglich der Einwohnerzahl falsch informiert worden zu sein.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Der vorübergehend entthronte Georg Möllmann legte keinen Einspruch gegen das Urteil ein, sondern erklärte, selbst die Wahl durch die Einwohner zu wünschen. Zu der es am 17. Februar 1952 kam. Georg Möllmann siegte mit 1283 von 2416 abgegebenen Stimmen, sein Gegenkandidat, Hauptlehrer Eugen Rombach, unterlag mit 1065 Stimmen.