Der Verein

Die Narro-Zunft Waldshut pflegt das Brauchtum der Waldshuter Fasnacht und die Tradition der Fasnachtsfiguren. Derzeit gehören dem Verein rund 130 aktive Mitglieder an. Sie alle wollen laut Zunftmeister Stephan Vatter den Menschen die Fasnacht nahe bringen. Aktiv ist die Zunft vor allem vom 11.11 bis Aschermittwoch, alle zehn Jahre richtet sie das Hochrhein-Narrentreffen aus.

Die Veranstaltung

Ein fester Termin der Narro-Zunft ist der Kappenabend. Normalerweise findet dieser immer mit zahlreichen Besuchern in der Halle statt, wegen der Pandemie haben die Narren die Veranstaltung kurzerhand ins Internet verlagert. „Wir wollten den Bürgern damit etwas zurückgeben, damit sie aus dem alltäglichen Wahnsinn herauskommen und auch mal abschalten können“, erzählt Zunftmeister Stephan Vatter. Alle Generationen sollten bei „The Käp“ zusammenkommen und gemeinsam Fasnacht feiern, wenn auch nicht gemeinsam im Saal, sondern verteilt über die Wohnzimmer in Waldshut-Tiengen und dem Umkreis. Die Zuschauer konnten sich zudem über Mitmachboxen am Geschehen beteiligen, was auch rege genutzt wurde.

Der Verein in der Pandemie

Obwohl das gesellschaftliche Leben in der Pandemie stark zurückgegangen ist, hat die Narro-Zunft Waldshut einige Aktionen auf die Beine gestellt. Die Sitzungen fanden im Internet statt und es wurde über mehrere Standorte hinweg an der Narrenzeitung gearbeitet. „Wir haben auch viel über die Sozialen Medien gemacht, um uns und unsere Aktionen zu zeigen“, erklärt Stephan Vatter. Zudem gab es für die Kleinen eine Kinderfasnacht zum Mitnehmen im Eimer.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser. Ab Montag, 14. März, bis Donnerstag, 31. März, können sie für ihren Verein abstimmen. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine22 ) wird am 14. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 31. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

