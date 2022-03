von Sandra Holzwarth

Der Verein

Das Wildgehege Waldshut feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Es wurde vor einem halben Jahrhundert ins Leben gerufen, um den Besuchern, vor allem Kindern und Jugendlichen, die freilebenden Tiere und die Natur näher zu bringen. Der Verein Wildgehege Waldshut hat elf Mitglieder, die unterschiedlichen Berufen angehören und sich so mit unterschiedlichen Ideen und Aktivitäten rund ums Wildgehege einbringen können. Vorsitzender ist Tierarzt a.D. Werner Jockers.

Die Veranstaltung

Für den 10. Juli ist eine Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen geplant. Den Besuchern soll dabei nach zwei Jahren Pandemie eine Freude bereitet werden. Verpflegung, Musik, Führungen und Kinderstationen sollen den Familien ermöglichen, zu einem geselligen Miteinander in der Natur zurück zu finden. Im Wildgeheges können Familien, Kinder und Schulklassen gemeinsam die Natur erleben, das Angebot ist kostenlos. Zur Infrastruktur gehören Bewirtung, Grillplatz, Spielplatz, Klettergarten und die Tiergehege. In vielen dieser Bereiche sind Modernisierungen, Ausbesserungen und Reparaturen nötig. Mit dem Preisgeld könnte auch der Bau eines neuen Geheges für Gämse in Gang gebracht werden. Weitere Schwerpunkte des Vereins liegen in der Nachzucht bedrohter Tierarten und in der Pflege verletzter Tiere.

Der Verein und die Pandemie

Die Jahre 2020/21 waren durch die Pandemie geprägt. Von März bis Mai 20 mussten das Gehege, der Kiosk und die Spielplätze geschlossen werden. Die Ruhe im Gehege wurde genutzt, um anstehende Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu erledigen.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser. Ab Montag, 14. März, bis Donnerstag, 31. März, können sie für ihren Verein abstimmen. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine22 ) wird am 14. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 31. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

