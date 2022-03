von Sandra Holzwarth

Der Verein

Die Bürger- und Narrenzunft Tiengen wurde im Jahre 1503 gegründet und hat derzeit 196 Mitglieder, aufgegliedert in vier Zunft- und sechs Narrengruppen. Die Zunft richtet die traditionelle Fasnacht und das Tiengener Heimatfest Schwyzertag aus.

Die Veranstaltung

Zur Tradition der Duengemer Fasnacht gehört neben dem Narrenbaumstellen auch der närrische Umzug durch Tiengen und die Ausrichtung des Kinderballs. Unumstrittener Höhepunkt der Fasnacht in Tiengen ist das Hochnotpeinliche Malefiz Narrengericht, welches im Rahmen der Hoorigen Mess‘ am Fasnachtssamstag tagt. Der Schwyzertag ist eines der größten Heimatfeste am Hochrhein. An jedem ersten Wochenende im Juli wird dabei an die Vertreibung der Schweizer Soldaten aus Tiengen erinnert, die im Jahr 1415 stattgefunden hat. Seitdem wird in Tiengen der Schwyzertag als weltliches sowie als kirchliches Hochfest gefeiert. Mit der Fasnacht und dem Schwyzertag pflegt die Bürger- und Narrenzunft ein Jahrhunderte altes Brauchtum und bringt dabei generationsübergreifend die Menschen aus der Region zusammen.

Der Verein in der Pandemie

In der Corona-Zeit konnte die Zunft weder die Fasnachtsveranstaltungen noch den Schwyzertag veranstalten. Mit einem Gewinn beim Vereinswettbewerb möchte die Zunft die Vorbereitungskosten für die kommenden Brauchtumsveranstaltungen decken. „Der zweijährige Ausfall dieser für die Zunft nicht unwichtigen, finanziellen Stützen, führten die Zunft an eine geldpolitisch gesehen diffizile Position“, erklärt Ulrich Jahn, Kassierer der Bürger-und Narrenzunft.

