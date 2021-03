von Vanessa Amann

Dafür steht der Verein

Wer sich für die Tanzsportarten Rock‘n‘Roll und Boogie Woogie interessiert, ist bei den Rock‘n‘Boogie Devils genau richtig. Heute gehören dem Verein 140 Mitglieder an, die sich auf mehrere Tanz- und eine Fitnessgruppe verteilen. Mit den Tanzeinlagen der Show-Gruppen am Schwyzertag und verschiedenen Abschlussbällen begeistern sie stets das Publikum.

Diese Einnahmen fehlen

„Die Showauftritte, zu denen wir gebucht werden, wie Geburtstage oder Tanzabende, sind wegen Corona allesamt ausgefallen“, berichtet Kassiererin Anita Maier. Zudem fehlen Einnahmen durch die Stand-Beteiligung an der Hoorigen Mess‘ in Tiengen. Die Mitgliedsbeiträge der jungen Tänzer wurden außerdem früh erlassen.

Dafür wird das Geld benötigt

„Weiterhin soll die sportliche und koordinative Bewegung von Kindern gefördert werden.“ Zudem sollen laufende Kosten, wie Verbandsbeiträge, durch das Preisgeld gedeckt werden.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen