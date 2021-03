von Sandra Holzwarth

Dafür steht der Verein

Der SV Eschbach wurde 1967 gegründet und hat 400 Mitglieder, davon circa 90 Kinder und Jugendliche. Mit seinen Veranstaltungen wie Laientheater, Kabarettabend, Sportfest und Handwerkervesper trägt er zu einem bunten Leben in Eschbach bei.

Diese Einnahmen fehlen

Wegen des Corona-Lockdowns konnten weder der Spielbetrieb noch die zahlreichen Veranstaltungen des SV Eschbach stattfinden. Dazu zählen neben dem Kabarettabend, Sportfest, Handwerkervesper und Theaterabend auch Einnahmen aus Eintritt und Bewirtung sowie der Trainingsbetrieb.

Dafür wird das Geld benötigt

„Der Ausfall unserer Veranstaltungen im letzten und in diesem Jahr haben und werden ein großes Loch in der Vereinskasse hinterlassen“, erläutert der Vorsitzende des Sportvereins Eschbach Jürgen Amrein. Das Geld wird aber dringend benötigt, um in die Jugendarbeit zu investieren. Außerdem durchkreuzte die Pandemie weitere wichtige Pläne des Vereins.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

