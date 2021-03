von Vanessa Amann

Dafür steht der Verein

Bereits 53 Mal seit seiner Gründung in den frühen 60er Jahren hat der Musikzug St. Florian der Freiwilligen Feuerwehr Waldshut das Wunschkonzert auf der Waldshuter Chilbi gespielt – und das jedes Mal mit Erfolg. Der Grundsatz der aktuell 40 Mitglieder ist, war und bleibt: „Mit Freude musizieren, mit Musik zu helfen und den Menschen eine Freude bereiten“, heißt es auf der Internetseite des Vereins.

Diese Einnahmen fehlen

Mit dem Ausfall des großen Waldshuter Heimatfestes im vergangenen Jahr ist die Haupteinnahmequelle des Musikzugs St. Florian ausgefallen, erklärt der Vorsitzende des Fördervereins Norbert Bachmann.

Dafür wird das Geld benötigt

„Von dem Preisgeld werden die Bewohner der Alten- und Pflegeheime in Waldshut profitieren, denen wir durch unsere Konzerte eine Freude bereiten“, so Bachmann. Auch in der Pandemie fallen laut Bachmann Kosten für Uniformen und Trachten an, sowie Ausgaben für Noten und den Dirigenten.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

