von Vanessa Amann

Dafür steht der Verein

Der Musikverein Harmonie Unteralpfen hat eine lange Tradition: Bereits 1892 wurde er gegründet und hat derzeit 63 aktive Mitglieder. Neben eigenen Konzerten begleiten er Geburtstage, Hochzeiten und verschiedene Veranstaltungen in der Region.

Diese Einnahmen fehlen

All diese Einnahmen durch Veranstaltungen sind laut Isabell Rüd, Instrumentenwartin, weggefallen. „Seit der Pandemie konnten wir keine Einnahmen mehr erzielen“, schildert sie die Situation. Auch das traditionelle Saufest, welches der Verein jährlich in der Leiterbachhalle in Unteralpfen veranstaltet, musste abgesagt werden.

Dafür wird das Geld benötigt

„Das gemeinsame Musizieren ist nun schon lange untersagt und gerade für junge Menschen ist es dann schwierig dranzubleiben“, erklärt der Vorsitzende des Vereins, Daniel Ebner. Deshalb sollen neue Wege, im Bereich der Digitalisierung, gefunden werden, um die Jugend zu motivieren, denn diese seien die „Zukunft des Vereins“.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen