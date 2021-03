von Sandra Holzwarth

Dafür steht der Verein

Der Kleintierzuchtverein C276 Waldshut wurde 1933 gegründet und hat 43 Mitglieder. Familien, Schulklassen, Kindergärten und Seniorengruppen freuen sich bei Besuchen auf dem Vereinsgelände an den Kaninchen, die in allen Größen und Farben gezüchtet werden.

Diese Einnahmen fehlen

Der Verein präsentiert seine Tiere alljährlich auf seiner Jungtierschau und der Herbstschau. Beides musste 2020 coronabedingt ausfallen, ebenfalls der traditionelle Maihock, den der Verein organisiert. Auch das Vereinsheim blieb geschlossen. Somit sind alle Einnahmen des Vereins weggebrochen.

Dafür wird das Geld benötigt

„Ohne finanzielle Unterstützung wird es schwierig, den laufenden Betrieb unseres Vereins aufrechtzuerhalten, denn die Ausgaben laufen weiter und die Einnahmen fehlen“, erklärt die Vorsitzende Michaela Bär. Mit einem Gewinn aus dem Vereinswettbewerb könnte sich der Verein auch 2022 der Öffentlichkeit präsentieren.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen