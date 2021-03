von Vanessa Amann

Dafür steht der Verein

Der Förderverein Yanktonai unterstützt die Pfadfinderbewegung und insbesondere die Ortsgruppe in Tiengen mit dem Stammesnamen „Yanktonai“. Für die 50 aktiven Mitglieder, Eltern und Sympathisanten des Bundes der Pfadfinder, hat die Sicherung des Vereinsheims in Tiengen oberste Priorität.

Diese Einnahmen fehlen

Einnahmen, die für gewöhnlich mit Aktionen wie Kaffee- und Kuchenverkauf oder Ständen an der Hoorigen Mess erzielt werden, konnten laut Alexander Schmidle nicht verbucht werden. „Die Corona-Pandemie trifft unseren kleinen ehrenamtlichen Verein auch in finanzieller Hinsicht schwer“, erklärt der Vorsitzende.

Dafür wird das Geld benötigt

Laufende Kosten wie die Miete, allgemeine Betriebskosten und Versicherungen müssen trotz des Ausfalls der Einnahmen beglichen werden. Das Preisgeld kommt somit der Pfadfindergruppe zugute, die damit auch in Zukunft ihr Vereinsheim weiter nutzen kann.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

