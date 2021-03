von Vanessa Amann

Dafür steht der Verein

Der Fußballclub Tiengen ist mit 680 Mitgliedern einer der größten Vereine in Waldshut-Tiengen und wurde 1908 gegründet. Die knapp 200 Jugendspieler verteilen sich auf 13 Jugendmannschaften, von denen drei überregional in der Landes- und Verbandsliga spielen. „Unser Ziel ist es, die Jugendmannschaften zu fördern, um hier eigene Spieler für die Zukunft unserer Herrenmannschaft zu gewinnen“, sagt Armin Leichenauer, Präsident des FC Tiengens.

Diese Einnahmen fehlen

Neben den Einnahmen über die Eintrittsgelder von Spielen im Langensteinstadion fehlen außerdem die „Verkaufsumsätze bei Spielen und Turnieren und Pachteinnahmen“, berichtet Leichenauer.

Dafür wird das Geld benötigt

Um die Jugend bestmöglich fördern zu können, braucht es einen finanziellen Zuschuss. „Gerade die Landes- und Verbandsliga sind sehr kostenintensiv mit Trainerkosten, Ausstattung, Schiedsrichter, Material und den Fahrtkosten“, sagt er. Laufende Kosten kommen hinzu.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

