Der Verein

Der Judoclub Tiengen wurde 1966 gegründet. Die Mitglieder verfolgen das Ziel, den Judosport als Körper- und Geisteskultur zu pflegen, erhalten und zu fördern. Ein Schwerpunkt ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, zwei Drittel der aktiven Mitglieder sind unter 18 Jahre alt.

Die Anschaffung

Der Verein benötigt 40 neue Judomatten, da die bestehenden Matten durch das coronabedingte Dauerreinigen und Desinfizieren angegriffen wurden und Risse bekommen haben.

Das Engagement

Der Verein trainiert zwei Mal in der Woche, nimmt regelmäßig an Turnieren und Meisterschaften teil und richtet selbst Jugendmeisterschaften aus. Der Judoclub ist Mitglied des Sportausschusses Tiengen und der Aktionsgemeinschaft Tiengen und beteiligt sich regelmäßig an deren Veranstaltungen. Der Verein macht beim Ferienprogramm Fez mit, beteiligt sich an einer Studie der Uni Basel und bietet ein Training für Geflüchtete an.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Bei der Vereinsförderaktion loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro für geplante Anschaffungen von Vereinen aus. Welche der 94 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden zunächst die Leser und dann eine Vergabe-Jury. Ab Mittwoch, 12. April, bis Sonntag, 23. April, können Sie für Ihren Verein abstimmen. Die Abstimmung ist nur über das Internet möglich, im zweiwöchigen Abstimmungszeitraum kann nur eine Stimme abgegeben werden. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal wird am 12. April freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. An der Abstimmung können sowohl Leser als auch Nicht-Leser teilnehmen. Im Abstimmungszeitraum ist pro Person nur eine Stimmabgabe möglich. Und so funktioniert es: Einfach einen Verein auswählen und dann auf den Button „Stimme abgeben“ klicken. Im Anschluss muss noch die Stimme bestätigt werden. Dafür nur noch auf den Link in der E-Mail klicken, die im Anschluss zugeschickt wird. Die Abstimmung endet am Sonntag, 23. April. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme der Vereinsförderaktion 2023 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro – jeweils 25.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

