von Ursula Freudig

Für Pfarrer Ulrich Sickinger ist sie ein besonderer Ort: „Die Taufkapelle ist ein wahres Schmuckstück, in ihr Gottesdienste zu feiern und ihre einmalige Atmosphäre sind ein Highlight.“ Wer die täglich geöffnete Taufkapelle betritt, dürfte diese Aussage verstehen: Die Taufkapelle unterscheidet sich deutlich von den bislang in dieser Serie vorgestellten Kapellen.

Außenansicht: Links die Taufkapelle, die mit der Liebfrauenkirche verbunden ist. In dem Verbindungsteil mit den Grünpflanzen davor ist das Beichtzimmer untergebracht. | Bild: Ursula Freudig

Sie ist zum einen keine freistehende Kapelle, sondern mit der Waldshuter Pfarrkirche Liebfrauen verbunden und „nur“ von dort aus zu erreichen. Und sie atmet zum anderen weder den Geist vergangener Zeiten, noch folgt ihre Ausstattung traditionellen, gängigen Mustern. Dies gilt auch bei der „Sitzordnung“. Die Gläubigen – rund 40 Personen haben darin Platz – sitzen sich in der Taufkapelle gegenüber, was das Gemeinschaftsgefühl unterstützt. Ihre Einrichtung stammt auch nicht, wie beispielsweise in der Waldshuter Heilig-Geist-Kapelle, aus dem Fundus anderer Kirchen, sondern ist speziell für diesen Raum, diese Kapelle angefertigt und angeschafft worden.

Das Taufbecken: Mit seiner edlen, farbintensiven Gestaltung in strahlendem Dunkelblau zieht es die Blicke auf sich. | Bild: Ursula Freudig

Die Taufkapelle hat sechs außergewöhnliche Fenster, die 2006/07 unter Stadtpfarrer Herbert Malzacher im Zuge einer allgemeinen energetischen und optischen Erneuerung der Kapelle eingebaut wurden. Sie sind maßgeblich für die strahlende, ausdrucksstarke Aura des Raums verantwortlich. Geschaffen hat die kunstvollen Fenster der renommierte, mehrfach ausgezeichnete Künstler Diether F. Domes (1939 bis 2016), der in Langenargen sein Atelier hatte. Dass er ein Meister der Linie in Kombination mit Farbe und Licht ist, hat er auch bei den Fenstern in der Taufkapelle unter Beweis gestellt.

Das Grundmotiv: Das Herz in den Fenstern steht für Maria und verweist auf Stationen und Gefühle im Leben der Gottesmutter. | Bild: Ursula Freudig

Leitmotiv ist ein Herz, dessen Darstellung variiert wird. „Das Herz steht für Maria, die Fenster zeigen ein Marienleben“, erklärt Pfarrer Sickinger. Dies angefangen vom geöffneten Herzen Marias, das die Verkündigung annimmt, über ihr verletztes, zerrissenes Herz angesichts des Leidens und Sterbens ihres Sohnes am Kreuz bis hin zum letzten Fenster, das in voller Farbenpracht kein Herz mehr zeigt, weil Maria nach der Auferstehung ihres Sohnes in den Himmel aufgenommen wurde. In ihrer abstrakten Grundkonzeption lassen die Fenster Raum für eigene Gedanken und Empfindungen. In die Fenster sind die Namen der Menschen und Familien eingraviert, die sie finanziert haben.

Die Marienfigur: Der Holzbildhauer Simon Stiegeler hat sie in einer klaren, reduzierten Formensprache geschaffen. | Bild: Ursula Freudig

Auch die Anschaffung der edlen Marienfigur, die Pfarrer Sickinger 2013 beim Grafenhausener Holzbildhauer Simon Stiegler in Auftrag gegeben hat, beruht auf einer Spende. Kaum älter sind der Altar, der Ambo, das Taufbecken und die Bänke. Bemerkenswert ist auch die Anordnung von Altar und Ambo. Sie stehen sich als zentrale Orte des liturgischen Geschehens gegenüber und dazwischen befindet sich das Taufbecken. Diese Anordnung heißt in der katholischen Kirche Ellipsenmodell.

Ursprung soll ein Bunker sein

Ihr heutiges Gesicht hat die Taufkapelle mit und nach ihrer Umgestaltung und Modernisierung 2006/07 bekommen. Damals wurde auch die bauliche Verbindung zur Liebfrauenkirche geschaffen und im Verbindungsteil ein Beichtzimmer eingerichtet. Als die Taufkapelle 1939 erbaut wurde, stand sie noch separat. Damals war Pfarrer Bieser in Waldshut tätig. Im Kirchenführer der katholischen Pfarrgemeinde Liebfrauen (Autor Dominik Rimmele) heißt es, dass der Pfarrer den Bau als Luftschutzbunker deklariert hat, um eine Genehmigung zu erhalten. Be-wiesen ist das nicht, aber weil unter der Kapelle tatsächlich ein Keller mit sehr massiven Wänden ist, wird dies als glaubwürdig angesehen. Über dem Keller entstand dann aus einer Art Versammlungsraum die Kapelle.

„Kinder-Spuren“: Werke von Kindern, entstanden in Kinder-Gottesdiensten, zieren eine Wand der Taufkapelle. | Bild: Ursula Freudig

Wegen Corona lädt die Taufkapelle derzeit nur zur privaten Einkehr ein. Dass diese Zwangspause bald ein Ende findet, ist nicht nur der Wunsch und die Hoffnung von Pfarrer Ulrich Sickinger, sondern von vielen, die Anteil an dem umfassenden kirchlichen Leben in der Taufkapelle genommen haben. Unter anderem fanden in ihr vor der Corona-Krise Taufen, Frühschichten, abendliche Werktagmessen und Kindergottesdienste statt. Die Kinderbilder an einer Wand der Kapelle zeugen davon.