von Manfred Dinort

Obwohl das Kornhaus noch an allen Ecken und Enden eine riesige Baustelle ist, hat der Tanzsportclub Blau-Weiß Waldshut seine Hauptversammlung im Tanzsaal des Obergeschosses abgehalten. Die Vorsitzende Birgit Lieschke freute sich, unter den Gästen auch Oberbürgermeister Philipp Frank und Willy Riegger, den stellvertretenden Vorsitzenden des Sportausschusses der Stadt, begrüßen zu können. „Heute handelt es sich um unseren dritten Versuch, die Hauptversammlung durchzuführen, endlich hat es geklappt“, so die Vorsitzende.

Der Verein Der TSC Blau-Weiß wurde 1975 gegründet. „Körperliche Bewegung für Jung und Alt, als Hobby oder als Leistungssport, dazu noch tolle Musik, etwas für die Gesundheit tun und erst noch Spaß haben, egal ob aktiv oder passiv“, so heißt es in den Statuten des TSC. Und das ist möglich in allen Varianten, bei den Anfängern, den Fortgeschrittenen, den Sportlichen, den Senioren, den Singles und den Tanzmäusen (ab sechs Jahren). Vorsitzende ist Birgit Lieschke, Kontakt per E-Mail (info@tscbww.de).

Zwischendurch habe es nur eine virtuelle Konferenz gegeben, wobei es darum ging, die Mitgliedsbeiträge im Lockdown auszusetzen. Fast alle Veranstaltungen mussten gestrichen werden, das Training konnte nur in zeitlich begrenzten Rahmen stattfinden. Den Trainern und Übungsleitern dankte sie für ihr großes Durchhaltevermögen.

Kassenwart Werner Siebold sagte: „Trotz Corona sind wir ganz gut über die Runden gekommen.“ Ausgaben und Einnahmen hätten sich in etwa die Waage gehalten, auch dank der Zuschüsse der Stadt und des Landes. Sportwart Wolfgang Lieschke bedauerte, dass die Aktivitäten stark eingeschränkt werden mussten. Trotzdem seien die Tanzpaare an verschiedenen Turnieren und Tanzveranstaltungen erfolgreich unterwegs gewesen.

In ihrem Ausblick kündigte Birgit Lieschke an, die nächste Hauptversammlung bereits im März 2022 stattfinden lassen zu wollen, wie es in den Vereinsstatuten festgelegt sei. Sie bedauerte, dass es immer schwieriger werde, Mitglieder zu finden, die bereit seien, im Vorstand mitzuarbeiten. Der Stadt dankte sie, dass es trotz der Bauarbeiten ermöglicht werde, den Saal seit Juni zu nutzen. Sorgen bereite ihr der Mangel an Trainern und Übungsleitern, unter anderem bei den „Tanzmäusen“.

Für dieses Jahr sei eine Weihnachtsfeier mit den Ehemaligen geplant, die alle angeschrieben wurden. „Ich wünsche, dass wir alle gut durch den Winter kommen und wir im Frühjahr wieder voll durchstarten können“, sagte sie. Unter dem Punkt „Ehrungen“ zeichnete sie Claudia Mödel für ihre 20-jährige Vereinstreue aus. Ein großes Lob hatte sie für den Hauswart Manfred Schlegel und seinen unentgeltlichen Einsatz.

Oberbürgermeister Philipp Frank sprach dem Verein sein Lob aus: „Toll, wie ihr es geschafft habt, trotz der Pandemie das Vereinsleben am Laufen zu halten.“ Er hoffe, dass es möglich sein werde, die Sanierungsarbeiten am Kornhaus fristgerecht über die Bühne zu bringen. Aber er sagte auch: „Es klemmt an allen Ecken und Enden, auch auf dem Bausektor und da müssen wir schon etwas Geduld aufbringen.“