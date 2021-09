von sk

Auf Initiative des Porphyrwerks Detzeln hat eine Gewässer-Putzete in der Steina auf der Gemarkung Krenkingen stattgefunden. Der neue Bereichsleiter des Steinbruchs, Torsten Stockmann, begrüßte acht Helfer der zweiten Mannschaft der Spielgemeinschaft Mettingen/Krenkingen und den Fischpächter Jörg Kasseckert zu dieser freiwilligen Aktion. Die Putzete des Fischwassers war erfolgreich: In fünf Stunden wurde eine Tonne Müll eingesammelt und umweltgerecht entsorgt. Dies schreibt Jörg Kasseckert, Fischpächter und Leiter der Monitoringgruppe Steinatal, in einer Pressemitteilung.

Der Müll

Das Putzete-Team sammelte demnach im Gewässerrandstreifen und im Bachbett der Steina neben enormen Mengen an Plastiktüten, Hausrat, Flaschen aus Plastik und Glas, auch kuriosen Müll, unter anderem Autoreifen, Verkehrszeichen, einen Auspuff, TV-Receiver, eine Holzkiste (vermutlich Kaninchenstall), Bohrwerkzeug, eine Flaschenzug-Rolle, ein Türschloss, ein Förder-/Antriebsband, einen deformierten Gasbehälter, Aluteller und viel verrostetes Blech.

Der Umweltschutz

Erschrocken zeigte sich Kasseckert über die großen Mengen von Plastikmüll, weil diese nur langsam verrotten, als gefährliches Mikroplastik von Fischen, Krebsen und Vögeln gefressen wird und dann zum Verenden geschützter Tierarten beiträgt. Die heimische Bachforelle sei in der Steina auf den Gemarkungen Krenkingen und Detzeln bereits verschwunden. Es gelte nun, seltene Restpopulationen von Stein- und Edelkrebsen sowie Wasseramseln, Wildenten und Eisvögel zu schützen.

Die Helfer

Die Kicker der SG Mettingen/Krenkingen helfen auch bei der nächsten Putzete. Josua Erlemann sagte: „Es war ein sehr erfolgreicher Tag.“ Die Teilnehmer waren Rafael Huber, Sascha Huber, Pascale Blatter, Christoph Baschnagel, Janik Fiebelkorn, Christoph Stoll, Nick Hoch und Josua Erlemann. Fischpächter Kasseckert wird sich an die Stadtverwaltung von Waldshut-Tiengen wenden mit der Bitte, illegale Müllentsorgungen in der Steina zu kontrollieren und Verstöße zu ahnden.