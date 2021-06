Waldshut – Damals noch unbewusst, wurde mit der Schließung des Lonza-Werks 1994 der Weg zum heute größten Gewerbegebiet der Kreisstadt Waldshut-Tiengen geebnet. Der Gewerbepark Hochrhein dient heute auf einem 336.700 Quadratmeter großen Gebiet rund 40 Unternehmen als Firmensitz und ermöglicht zudem auch einigen hundert Beschäftigten einen wohnortnahen Arbeitsplatz.

1996, zwei Jahre nach der Schließung begann das Chemiewerk mit dem Rückbau des gesamten Betriebsgeländes inklusive umfangreichen Sanierungsarbeiten. Lediglich die ehemaligen Verwaltungsgebäude, die noch heute gut sichtbar direkt an der B¦34 liegen, erinnern an die Ära der Chemiefabrik.

Weitere zwei Jahre später begannen erste Gespräche mit der Stadt Waldshut-Tiengen über die Zukunft des Lonza-Areals. Nach intensiver Vorarbeit aller Beteiligten stimmte der Gemeinderat im Dezember 2003 mehrheitlich für den vorgeschlagenen Bebauungsplan. Zur Vermarktung der Grundstücke auf dem ehemaligen Lonza-Firmengelände wurde die Gewerbepark Hochrhein GmbH gegründet. Eine der ersten Ansiedelungen war das Unternehmen A.T.U. in der Carl-Duisberg-Straße. Mittlerweile sind alle Grundstücke verkauft und grob geschätzte 90 Prozent bebaut.

Zu finden ist heute im Gewerbepark Hochrhein eine Vielzahl an Branchen. Autohäuser und Werkstätten, die Zulassungsstelle, diverse handwerkliche Betriebe und Paketshops, Gastronomiebetriebe und Zulieferer, Campingzubehör, Rechtsanwälte und Notare siedelten sich über all die Jahre an. Auch der Bau- und Gartenmarkt Obi nutzte die Chance zur Expansion mit seinem Umzug vom Kaitle in den Gewerbepark Hochrhein. Lediglich für großflächigen Einzelhandel mit einem innenstadtrelevanten Sortiment ist eine Ansiedelung nicht erlaubt.

Attraktiver Standort

Nicht nur die zentrale Lage an der B¦34 und wenige Minuten Fahrzeit vom Grenzübergang in die Schweiz entfernt machen aus dem Gewerbepark einen attraktiven Standort.